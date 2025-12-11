Sarà messa in sicurezza la via Bevaceto, straordinario punto panoramico che guarda al golfo di Milazzo.

La giunta municipale ha approvato il progetto esecutivo redatto dagli uffici e munito delle autorizzazioni della Soprintendenza, del Genio Civile e dell’Asp per la sistemazione del muro di contenimento che consentirà il ripristino della viabilità, interdetta da oltre cinque anni. Adesso sarà dunque possibile procedere all’appalto.

L’importo di 150 mila euro è stato ottenuto dalla Protezione Civile.

