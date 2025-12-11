Milazzo, messa in sicurezza di via Bevaceto. Approvato il progetto esecutivo di 150 mila euro 11 Dicembre 2025 Cronaca Sarà messa in sicurezza la via Bevaceto, straordinario punto panoramico che guarda al golfo di Milazzo. La giunta municipale ha approvato il progetto esecutivo redatto dagli uffici e munito delle autorizzazioni della Soprintendenza, del Genio Civile e dell’Asp per la sistemazione del muro di contenimento che consentirà il ripristino della viabilità, interdetta da oltre cinque anni. Adesso sarà dunque possibile procedere all’appalto. L’importo di 150 mila euro è stato ottenuto dalla Protezione Civile. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 320 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT