La Scuola Media “Luigi Rizzo” si prepara a celebrare un traguardo straordinario: sessant’anni di storia al servizio della comunità milazzese. Il prossimo 16 dicembre, l’istituto aprirà le sue porte per una giornata speciale dedicata alla memoria, alle emozioni e soprattutto al futuro.

“Il Futuro ha un Cuore Antico” non è solo il titolo dell’evento, ma un manifesto che racchiude lo spirito di questa celebrazione: onorare le radici profonde della scuola guardando con fiducia alle generazioni che verranno.

La cerimonia sarà un vero e proprio viaggio nel tempo, dalla fondazione nel 1965 fino ai giorni nostri.

Musica, testimonianze, racconti e momenti di convivialità si intrecceranno per restituire l’essenza di un’istituzione che ha formato intere generazioni di milazzesi.

Autorità civili e militari, ex studenti, docenti e l’intera comunità scolastica si ritroveranno insieme per condividere ricordi ed emozioni. Sono previsti interventi di carattere storico e culturale, esibizioni musicali che spaziano dalla tradizione italiana ai grandi classici internazionali, e momenti di teatro che, con leggerezza e ironia, metteranno a confronto la scuola di ieri con quella di oggi.

Al termine della cerimonia, la scuola aprirà le sue aule e i suoi laboratori, invitando tutta la cittadinanza a visitare gli spazi, scoprire le eccellenze dell’istituto e condividere un momento di festa insieme.

Questo evento rappresenta un’occasione unica per riscoprire il valore di un luogo che da sessant’anni è punto di riferimento educativo e culturale per la città. Un patrimonio che appartiene a tutti e che merita di essere celebrato insieme.

L’appuntamento è per il 16 dicembre. Tutti gli ex studenti saranno i benvenuti.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin