Tre anni e sei mesi. E’ questa la condanna inflitta a Giuseppe Tindaro Risica, 52 anni, docente di Fisica al liceo scientifico “Impallomeni” di Milazzo da Giuseppe Caristia, giudice dell’udienza preliminare di Barcellona Pozzo di Gotto. La decisione, assunta su richiesta del procuratore Giuseppe Verzera e con rito abbreviato, riguarda condotte ritenute abituali di maltrattamento ai danni di alcuni studenti durante l’anno scolastico 2023/2024.

La condanna riguarda episodi legati a quattro studenti, minorenni all’epoca dei fatti, verso i quali il professore avrebbe rivolto ripetuti commenti offensivi.

I FATTI. Secondo la ricostruzione fatta in tribunale, una ragazza affetta da acne veniva apostrofata con soprannomi legati alla sua condizione; un’altra compagna sarebbe stata fatta oggetto di osservazioni insistenti sulla conformazione della bocca e persino di allusioni sessuali (“evidenziata i suo tratti del volto dicendole che era affetta da sindrome di Down, oppure che la sua bocca era molto larga e disse che non la usava solo per parlare e per mangiare”); una terza allieva veniva chiamata regolarmente con un nome maschile e derisa per il fisico ritenuto “mascolino”; un alunno, invece, era preso di mira per il sovrappeso con battute sul peso, la dieta e l’attività sportiva.

La sentenza del Gup per il docente prevede anche l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e il divieto di insegnare per tre anni e mezzo. Risica, difeso dall’avvocato Guglielmo D’Anna, è stato invece assolto, “perché il fatto non sussiste”, in relazione all’episodio in cui avrebbe detto a una ragazza che aveva “i denti gialli”: il giudice ha ritenuto che quel singolo fatto, pur inopportuno, non integri la continuità richiesta dalla norma penale.

L’indagine è partita da una segnalazione inviata nel giugno dello scorso anno al dirigente scolastico da parte di alcuni genitori.

Il difensore Guglielmo D’Anna ha annunciato l’immediata impugnazione della sentenza. L’avvocato che assiste il docente, sostiene che le dichiarazioni dei ragazzi sarebbero nate dopo l’assegnazione da parte dell’insegnante di voti bassi ad alcuni alunni. Le frasi del professore, sempre secondo la difesa, infatti potrebbero anche essere semplici battute.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin