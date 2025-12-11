Venerdì 19 dicembre in Marina Garibaldi lo sport parlerà di Pace. E’ in programma a Milazzo, promossa dall’Itet “Leonardo da Vinci”, dal Movimento Sportivi Milazzesi e patrocinato dal Comune di Milazzo, la giornata “Seminiamo Pace, raccogliamo Futuro” che vedrà protagonisti gli studenti di tutti gli istituti scolastici secondari di secondo grado di Milazzo.

L’iniziativa nasce con il preciso obiettivo di utilizzare il linguaggio universale dello sport per trasmettere un chiaro messaggio di collaborazione fra i popoli, il rifiuto di ogni forma di violenza o conflitto e per ricordare le vittime innocenti delle numerose guerre che si combattono in tutto il mondo.

Dalle 9 alle 13, gli studenti saranno impegnati in numerose discipline sportive. Un mosaico di attività che renderà tangibile il valore della diversità, della partecipazione, della gioia di vivere e di stare insieme attraverso una sana competizione. Il coinvolgimento di sport differenti evidenzia infatti come ogni disciplina possa contribuire, con la propria specialità, a costruire relazioni positive e a promuovere un dialogo basato sulla correttezza e sul fair play.

«Con il motto “Seminiamo Pace, raccogliamo Futuro” – spiega Stefania Scolaro, dirigente dell’istituto “Da Vinci“ – vogliamo lanciare un invito universale a piantare semi di convivenza pacifica attraverso attività significative, come lo sport, l’educazione e la solidarietà per promuovere insieme un futuro senza ingiustizie e senza guerre».

L’evento è sostenuto anche dal Comitato Fair-play Italia e dalla Fondazione Sport City, da sempre impegnati sul tema della diffusione della cultura della pace attraverso i valori della pratica sportiva.

La PACE è un bene prezioso, da difendere e costruire giorno dopo giorno, anche attraverso un campo da gioco.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin