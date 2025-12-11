Entra sempre più nel vivo la campagna elettorale a Milazzo. Dopo l’ufficializzazione a candidato a sindaco dell’uscente Pippo Midili, dell’ex sindaco Lorenzo Italiano con tre simboli civici in appoggio e dell’ambientalista Peppe Falliti per Controcorrente, e mentre si attende il nome del pretendente alla poltrona di primo cittadino dei Progressisti – Pd, M5S e Rifondazione Comunista – che sabato scorso hanno inaugurato la sede di piazza Nastasi, salta fuori il nome di una donna. Nome che ormai da settimane in città ribalzava come indiscrezione all’interno del Palazzo e tra gli addetti ai lavori.

Nome che non sembra più essere un’ipotesi visto che durante l’incontro di Sud Chiama Nord al Lido la Fenice, tra le righe, è stato fatto alla presenza di Matteo Sciotto, Danilo Lo Giudice e Pippo Lombardo. Dopo gli interventi di Stefania Quattrocchi, che, carte alla mano, ha contestato in un dettagliato discorso le dichiarazioni di Midili sul dissesto di bilancio, Carmelo Torre e Pippo Crisafulli a parlare è stata anche Giorgia Pruiti Ciarello, noto avvocato che da anni esercita la professione a Messina e in tutta la provincia.

Originaria di Capo d’Orlando da tre anni si è trasferita a Milazzo. Compagna del commercialista Santi Grillo è mamma di un bellissimo bambino. E proprio da genitore ha introdotto il suo discorso.

«Vivo da tre anni a Milazzo, città che ho scelto per far crescere mio figlio. Ma la Milazzo che vorrei è una città più a misura di bambino – ha detto –. A cominciare dal potenziamento degli asili nido che a Milazzo sono inesistenti a quello delle strutture sportive. Prima fra tutte la piscina comunale».

Manca l’ufficialità, ma dovrebbe essere questo il nome che verrà fuori dalla piattaforma che il leader di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca, ha deciso di attivare anche a Milazzo e che la scorsa settimana durante una conferenza stampa ha presentato alla città.

Gli iscritti a questa piattaforma, che in questo momento sono cento, potranno votare il nome del candidato a sindaco di Milazzo che scenderà in campo alle amministrative di maggio prossimo. L’esito delle votazioni verrà comunicato con molta probabilità a fine gennaio e non a fine febbraio come aveva già annunciato De Luca.

Dunque a conti fatti i candidati a sindaco dovrebbero essere cinque. Nel 2020 furono sette e, in quella circostanza, Midili raggiunse al primo turno il 42,80 per cento.

Intanto la campagna elettorale si inasprisce sempre di più. E non in piazza. Ma a suon di dirette Facebook. Proprio oggi, alle 19, è in programma una nuova diretta del sindaco Pippo Midili annunciata con la domanda: «Possibile che ci sia tanta incompetenza in alcuni soggetti o è malafede? Asinelli, Pinocchio o entrambi? Sui Rifiuti, cumuli di bugie e di “dimenticanze”. Vi aspetto».

Intanto, dopo quelli dello scorso fine settimana, sono due i prossimi appuntamenti pre-elettorali. Mercoledì 17 a Palazzo d’ Amico, alle 18.30, la lista civica “Cambiamente” presenterà il simbolo a sostegno del sindaco uscente. Si tratta della seconda lista di Forza Italia vicina all’assessore regionale Tamajo che ha come referente Massimiliano Branca. A Palazzo dell’Aquila è presente con l’assessore Francesco Coppolino e i consiglieri Nino Italiano, Maria Magliarditi, Antonio Amato e Danilo Ficarra.

Giovedì 18 dicembre, invece, il sindaco Pippo Midili presenterà la coalizione che lo supporterà per la riconferma. L’incontro si svolgerà nella sala conferenze dell’Eolian Milazzo Hotel, alle 18. Sette dovrebbero essere le liste che verranno presentate.





Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin