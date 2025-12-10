Gli Uffici Marittimi del Corpo delle Capitanerie di Porto ubicati lungo la fascia tirrenica settentrionale siciliana sono stati oggetto di visita da parte del Contrammiraglio Raffaele Macauda, Direttore

Marittimo della Sicilia Orientale.

L’ammiraglio, accompagnato nelle sue visite dal Capo del Compartimento Marittimo di Milazzo, C.F. (CP) Alessandro Sarro, e dal Capo del Circondario Marittimo di Sant’Agata di Militello, T.V. (CP) Pierdomenico Miscioscia, ha visitato, come prima tappa dell’itinerario, l’Ufficio Locale marittimo di Santo Stefano di Camastra, presidio operativo posto al limite settentrionale della Direzione Marittima della Sicilia Orientale.

Successivamente, il Direttore Marittimo è stato accolto presso l’Ufficio Circondariale marittimo di Sant’Agata di Militello ove ha rivolto parole di apprezzamento a tutto il personale per l’impegno profuso nelle attività quotidiane ed in particolare per i risultati ottenuti nelle attività di polizia marittima, volte a

contrastare condotte illecite in materia ambientale e demaniale.

La visita è proseguita presso l’Ufficio Locale Marittimo di Capo d’Orlando, ove, dopo la visita istituzionale presso gli Uffici del Corpo, si è avuto modo di visitare la struttura portuale gestita dalla “Capo d’Orlando Marina” apprezzandone la funzionalità, l’innovazione e l’efficienza.

La visita è successivamente proseguita presso la Delegazione di Spiaggia di Patti Marina, dove l’Ammiraglio MACAUDA ha ribadito al personale dipendente la centralità del lavoro svolto sul territorio, a beneficio delle comunità locali. Nel corso degli incontri il Direttore Marittimo ha mostrato la sua vicinanza

alle donne e agli uomini della Guardia Costiera attivamente impegnati negli uffici marittimi visitati, presidi di legalità e sicurezza posti lungo il litorale di giurisdizione, creando un momento di confronto, nonché un’occasione per approfondire le esigenze operative e logistiche, senza trascurare le necessità

personali dei militari.

Particolare attenzione è stata rivolta ai giovani militari, ai quali il Direttore Marittimo ha espresso parole di incoraggiamento, sottolineando l’importanza del loro ruolo all’interno dell’Amministrazione e stimolandoli a proseguire con dedizione il proprio percorso professionale.

L’incontro con gli Uffici periferici ha rappresentato, dunque, un momento di significativa vicinanza istituzionale ed in particolare di rafforzamento del rapporto sinergico esistente tra la Direzione Marittima ed i presidi territoriali, confermando il costante impegno della Guardia Costiera nel garantire un servizio efficiente, qualificato e sempre più attento alle esigenze dell’intera collettività e rimarcando l’importanza degli Uffici marittimi periferici intesi quali presidi di legalità e sicurezza distribuiti sul territorio.



