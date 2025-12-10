La finale della OCR Trinacria Cup, andata in scena domenica scorsa a Nicolosi, ha messo in luce non solo il valore degli atleti élite degli OCRSharksMessina, ma anche e soprattutto la crescita formidabile del settore giovanile.

Un vivaio che negli ultimi mesi ha trovato nuova linfa grazie al nuovo campo OCR inaugurato a Milazzo lo scorso aprile, situato in via Rio Rosso 186.

Se la squadra messinese continua a imporsi a livello regionale con atleti del calibro di Cristina De Salvo, nuova campionessa regionale 2025, e del capitano Santi Irrera, vicecampione maschile, è però il gruppo dei giovani a rappresentare la vera rivelazione dell’anno.

Milazzo capitale del futuro OCR: dai più piccoli arrivano risultati e progressi straordinari.

Il nuovo campo di Milazzo — frutto di mesi di lavoro e della volontà di portare l’Obstacle Course Race anche nella zona tirrenica — si sta rivelando un vivaio prezioso per la crescita sportiva dei più piccoli.

In pochi mesi, infatti, i giovani atleti che si allenano regolarmente nel nuovo impianto hanno mostrato progressi sorprendenti, sia dal punto di vista tecnico che da quello atletico.

Casella, Fagan, Picciolo, Torre, La Cava e i fratelli Costantino sono solo alcuni dei nomi che hanno già messo in mostra talento, impegno e continuità, ottenendo risultati importanti nelle prime competizioni e distinguendosi per grinta e determinazione.

Un progetto che guarda lontano. L’impatto del campo OCR di Milazzo non si limita ai risultati agonistici: ha creato un vero e proprio polo sportivo per giovani e famiglie, avvicinando bambini e ragazzi a una disciplina che combina agilità, forza, tecnica e divertimento, in un ambiente sicuro e formativo.

La sensazione è che questo sia soltanto l’inizio. Gli OCRSharksMessina, con il loro nuovo vivaio milazzese, stanno costruendo una realtà destinata a lasciare il segno nel panorama OCR siciliano e non solo.

