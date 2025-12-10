La perfezione esiste e a Milazzo la trovi da Intimo di Mascia. Oltre trent’anni di esperienza messa a disposizione di chi cerca capi di abbigliamento pregiati o un regalo raffinato.

Eh sì, perchè nello storico punto vendita di via Umberto I si trova la giusta dose di eleganza per la donna, per l’uomo, per la casa e per i neonati.

Anima e cuore del negozio, che ormai rappresenta un punto di riferimento per i milazzesi, è Mascia Amenta che alla ricerca della perfezione nel mondo dell’abbigliamento e dell’intimo ha dedicato tutta la sua carriera professionale.

«Il mio intento – confessa – è sempre stato quello di coccolare i clienti nel migliore dei modi. Per questo non lascio nulla al caso. La scelta delle mie marche viene fatta tenendo in considerazione tutti gli aspetti ricercati da chi acquista nel mio negozio. Cominciando dal fuoriacqua, costumi, intimo e pigiami, tutti capi che portano grandi firme. Così come l’abbigliamento, la linea casa e il corredino per i neonati».

Basta passare davanti al negozio e soffermarsi ad ammirare le vetrine, sempre allestite in maniera spettacolare. Mascia, in città, è ricordata anche per le sue indimenticabili sfilate organizzate in pieno centro cittadino. Veri e propri spettacoli che a Milazzo hanno scritto la storia del mondo della moda e dello stile.

«Per coccolare – continua Mascia – intendo inserire ogni stagione nuove aziende, scegliere capi sempre al passo con la moda. Mantenere un rapporto qualità prezzo costantemente in linea con le esigenze di tutta la mia clientela. Ho sempre nuove clienti e non ho mai perso quelle storiche che da me sanno perfettamente di trovare i loro capi preferiti. In negozio sono presenti diverse linee di abbigliamento con diverse fasce prezzo. E questo in ogni periodo dell’anno, non solo adesso che abbiamo prevalentemente articoli natalizi».

Una scelta che Mascia, affiancata dalla sua inseparabile Luciana, porta avanti da sempre con tanta passione e dedizione.

Raffinatezza è la parola d’ordine anche del secondo punto vendita. Un punto espositivo che si trova sempre in Via Umberto I. Esattamente di fronte. Dove insieme ad Annalisa è possibile trovare prevalentemente la linea casa, i capi per bambino e l’estivo in tutti i periodi dell’anno. Ottima soluzione per chi durante l’inverno decide di passare le vacanze in una località calda e cerca i costumi e abbigliamento da spiaggia prima di partire.

Insomma se siete in cerca dei regali e non avete idee, Intimo di Mascia è il posto ideale per trovare tutto per tutti, in un solo posto.

Perchè il regalo perfetto da Intimo di Mascia esiste.

ARTICOLO PUBBLI-REDAZIONALE OGGI MILAZZO PER INTIMO DI MASCIA

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin