«L’episodio accaduto nella palestra di Zafferana Etnea, che ha visto coinvolte 14 atlete della ASD Volley 96, per le quali si è reso necessario l’intervento del 118 e il successivo ricovero precauzionale in ospedale è un fatto gravissimo, che ci ricorda ancora una volta quanto sia importante il rispetto della sicurezza». L’ingegnere Antonio Bruno, responsabile del gruppo Orientamento e direttore del Meeting Job, l’evento sulla sicurezza sul lavoro che si svolge con cadenza annuale a Milazzo con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sulla cultura della sicurezza, interviene sulla questione.

«Siamo stati sollevati nell’apprendere dagli organi di stampa che nessuno, né tra le atlete, né tra i presenti, ha riportato gravi conseguenze – prosegue Bruno – ma non possiamo non stigmatizzare quanto accaduto. Nel corso delle giornate del Meeting Job abbiamo cercato di divulgare un messaggio chiaro ed inequivocabile: la sicurezza riguarda ogni ambito di vita, anche lo sport. Non a caso abbiamo nominato i giocatori della squadra di basket degli Svincolati e del Milazzo Calcio “Ambassador” della sicurezza, con l’obiettivo di divulgare anche in questo ambito un importante messaggio. Ritengo che questo increscioso fatto di cronaca, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, debba indurre chi di competenza ad attivare i controlli necessari, al fine di consentire ai nostri giovani di praticare lo sport in sicurezza”.

Nell’edizione 2025 il Meeting Job si è svolto dal 4 all’8 novembre, secondo un calendario ricco di appuntamenti: il 4 novembre il convegno dal titolo “Safety e security negli eventi e pubbliche manifestazioni” ha consentito a tecnici, amministratori pubblici e professionisti di approfondire il tema della sicurezza negli eventi e nelle manifestazioni pubbliche, con un’analisi giuridica e tecnica delle responsabilità connesse alla loro organizzazione e gestione. La settimana è proseguita con il doppio appuntamento del Safety Village, il 5 e il 6 novembre a Piazza Marconi. Uno spazio per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, dove si è affrontata la tematica attraverso dimostrazioni pratiche, utilizzando molteplici linguaggi: teatrale, fumettistico, musicale, per creare un ambiente coinvolgente e sereno. Il Meeting Job si è concluso con i due spettacoli teatrali: “I giovani e la sicurezza” e “Sicurezza è vita”, svoltisi rispettivamente il 7 e l’8 novembre presso il Teatro Trifiletti.

