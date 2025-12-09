Raccolta dei rifiuti a Milazzo (FOTO OGGI MILAZZO)Sciopero personale settore Ambiente, stop alla raccolta dei rifiuti. Chiuso il Centro di Raccolta 9 Dicembre 2025 Cronaca La giornata di mercoledì 10 dicembre sarà segnata dallo sciopero nazionale degli operatori dei servizi ambientali, proclamato dalle sigle sindacali Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel. La protesta, che coinvolgerà l’intero territorio italiano, provocherà disagi anche a Milazzo, dove non sarà effettuata la raccolta dei rifiuti. Nel Comune, il mercoledì è dedicato al ritiro della Carta. L’amministrazione invita dunque i cittadini a non esporre tale frazione di rifiuti la sera precedente, martedì 9 dicembre, per evitare l’accumulo dei rifiuti in strada. Il servizio sarà recuperato mercoledì 17 dicembre. Resterà chiuso per l’intera giornata anche il Centro Comunale di Raccolta di Masseria, anch’esso coinvolto nella mobilitazione. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 1.464 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT