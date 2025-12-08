Nino Romano Milazzo – Team Volley Messina 3-0. Parziali 25-15, 25-9, 25-12. Nonostante il divario in classifica, al PalaCiantro si sono visti lunghi scambi e tratti di buona pallavolo. Merito di un Team Volley Messina che, per quanto espresso sul parquet, meriterebbe una posizione ben diversa. Le giallorosse di mister Di Mauro hanno infatti reso la vita più complicata del previsto alla capolista, costringendola spesso a costruire il punto con pazienza: in molte occasioni sono serviti tre o quattro attacchi per far cadere la palla a terra. Lo testimoniano anche i 26 minuti necessari alla Romano per chiudere il primo set, nonostante il 25-15 finale.

Per le RomaNine, De Luca parte titolare al posto di Bertè, alle prese con un fastidio alla caviglia. Tra le messinesi spazio a Lo Nostro come opposto e a Romeo in regia. Dopo una fase iniziale di equilibrio, il servizio delle padrone di casa comincia a fare la differenza aprendo varchi nella ricezione avversaria. Di Mauro prova a cambiare l’inerzia inserendo Barbera (opposto), Frigione Francesca (centrale) e Sturniolo (palleggio), ma la Romano chiude comunque il parziale 25-15.

Il copione sembra riproporsi anche nel secondo set, almeno fino al 14-9. Poi al servizio si presenta Marianna De Luca, che con una serie di undici battute consecutive spiana la strada al 25-9.

Nel terzo parziale le ospiti partono meglio e si portano sul 2-4, approfittando di un calo di attenzione delle mamertine. Maccotta richiama subito le sue giocatrici, che ritrovano ritmo e precisione mettendo alle corde le giovani messinesi. Il set si chiude 25-12, regalando alla Nino Romano un’altra settimana da capolista solitaria.

Da segnalare, tra le milazzesi, l’esordio in campionato della giovanissima Kristel Rizzo, classe 2009 e promettente talento del vivaio mamertino.

NINO ROMANO – Fleres S. 5, Bertè ne, Pino 8, Impellizzeri 5, De Luca 8, Puglisi 5, Maccotta 14, Cicero 2, Fleres F. 0, Cuzzocrea (L) 0, Rispoli ne, Musicò 3, Prizzi ne, Cucinotta (L) 0.

TEAM VOLLEY MESSINA: Frigione Fl. Ne, Baldaro 1, D’Amico 4, Savarese 5, Lo Nostro 0, Romeo 0, Gironi 4, Barbera 0, Frigione Fr. 2, Pino 0, Sturniolo 0, Fulci (L) 0, Lembo (L) ne.

Durata Set: 26’ 21’ 24’. Errori: 17 – 22; Ace: 11 – 2. Muri: 4 – 3

Nota: Nel terzo set, sul risultato di 21 – 12, ammonita la numero 6 del Team Volley D’Amico Carmen

