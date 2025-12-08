Svincolati Milazzo – Virtus Matera 99-93. Parziali 29-15 56-26 76-59. La Svincolati Milazzo batte la corazzata Virtus Matera al termine di una sfida dominata fino a metà della terza frazione, +30, ma che nei quindici minuti restanti ha registrato il ritorno degli ospiti che hanno creato qualche apprensione alla formazione milazzese nel finale.

La Svincolati parte forte e con il trio Rimsa-Lalic-Maiorana va sul +6, Matera risponde con Preira ma una bomba di Lalic ed una penetrazione di Maiorana valgono il +9 a 6’41 dalla prima sirena. La panchina ospite chiama timeout, ma al rientro Costa ed ancora Maiorana lanciano Milazzo sul +13. Roberto prova a scuotere i suoi con cinque punti consecutivi, ma le triple di Lalic e Spada portano i padroni di casa sul +16. Nel finale del periodo la Virtus Matera accorcia ma i canestri di Marangon e Malual fissano il punteggio sul 25-19.

Il secondo quarto si apre col botto, le realizzazioni da oltre l’arco del giovane Letizia e di Malual lanciano i mamertini sul +20. I materani provano a reagire ma Rimsa con una spettacolare schiacciata rimanda indietro gli ospiti. I ragazzi di Coach Priulla spingono sull’acceleratore e colpiscono con Maiorana, Costa e Bolletta, 47-19 a 3’45 dal riposo lungo. La Virtus tenta di ridurre il gap ma Lalic e Malual fiondano i bianco-blù sul +31. Ani e Zanetti realizzano, Spada risponde per il +30 a fine della seconda frazione.

In avvio del terzo quarto Milazzo rimane ancora avanti grazie alla buona vena realizzativa di Rimsa e di Malual. Matera non demorde, riduce il gap ma Maiorana ricaccia nuovamente indietro gli avversari,a metà periodo è sempre +30 per i padroni di casa. Gli ospiti hanno una reazione di orgoglio, Ani e Roberto piazzano due triple consecutive per il – 24. Il capitano della Svincolati Milazzo Bolletta si accende, due sue bombe rispediscono al mittente il tentativo di Matera. Ma nel finale della frazione la formazione di Coach Miriello concretizza gli sforzi e chiude sul – 17, 76-59.

Ultimi dieci minuti, Zanetti e Roberto tengono in vita i suoi, Maiorana risponde ma è Valle ad ergersi a protagonista per il – 13. Rimsa, Spada e Costa ridanno la carica ai milazzesi che però si ritrovano i lucani ancora aggrappati alla gara. Una tripla di Zanetti ad 1’15 dalla sirena vale il – 9 mentre Rimsa e Lalic vanno a segno per il nuovo tentativo di allungo. La Virtus non vuole alzare bandiera bianca e dopo la nuova bomba di Zanetti va sul – 5 nei secondi finali. Ma è ormai troppo tardi, Lalic realizza il libero del +6 che pone fine ai giochi. A fine gara i ragazzi del presidente Giambò tutti a festeggiare sotto al curva con i propri tifosi. Risultato finale 99-93.

Svincolati Milazzo. Maiorana 17 Malual 11 Costa 9 Spada 8 Letizia 3 Lalic 16 Bolletta 12 Rimsa 21 Marangon 2 La Bua. Allenatore Priulla /Vice All. Costantino

Virtus Matera. Belgrano ne Ani 12 Digno ne Zanetti 26 Roberto 29 Valle 17 Preira 4 Divac 2 De Mola, Bischetti 3. Allenatore Miriello

Arbitri: Beccore – Catania

