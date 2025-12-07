Trasferimento in ospedale dell’intera squadra mamertina di pallavolo durante la gara Zafferana Volley – ASD Volley 96, al terzo set, sul punteggio di 1-1 e con il parziale di 3-5.

A rendere noto quanto accaduto è stata la stessa ASD Volley 96 con un post pubblicato su Facebook.

«Una nostra atleta – scrivono – ha accusato un malore ed è svenuta. Per fortuna dopo un pò ha ripreso conoscenza. Subito dopo, un’altra nostra giocatrice si è accasciata lamentando giramenti di testa e difficoltà respiratorie. Pochi minuti e tutte le altre ragazze hanno iniziato a manifestare forti mal di testa e problemi a respirare. All’arrivo del 118, dopo aver visitato l’intera squadra, la dottoressa – insospettita da un odore anomalo – ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco»

«I Vigili, effettuati i rilievi, – si legge nel post – hanno riscontrato presenza di monossido di carbonio all’interno della palestra e hanno ordinato il trasferimento immediato in ospedale di tutte le atlete. Le nostre ragazze sono ora in ospedale. Il monossido di carbonio è un gas letale e silenzioso. Oggi le nostre atlete hanno rischiato la vita. E questo, per noi, è inaccettabile. Non possiamo fare silenzio. Non possiamo non agire. Lo dobbiamo alle nostre ragazze, alle loro famiglie e a chi ogni giorno entra in quella palestra».

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin