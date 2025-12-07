Il milazzese Pietro Bertè, 50 anni, sarà uno dei 10001 tedofori delle prossime Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Porterà la Fiamma Olimpica il15 dicembre a Palermo.

Pietro, che per motivi di lavoro vive a Roma ma torna spessissimo a Milazzo per stare con la famiglia e i suoi amici, è stato tra i prescelti.

«Il 15 dicembre – confessa – vivrò uno dei momenti più intensi e indimenticabili della mia vita. Porterò la Fiamma Olimpica nella mia frazione di staffetta, nella splendida Palermo. Pensare di stringere tra le mani un simbolo che unisce popoli, storie e sogni mi riempie di orgoglio e gratitudine. È un’emozione che brucia dentro, forte quanto quella fiamma che avrò l’onore di custodire per qualche istante.

Ho chiesto di partecipare come tedoforo perché lo sport ha avuto un ruolo fondamentale nella mia vita, insegnandomi il valore della perseveranza, del rispetto e della condivisione. Portare la fiamma olimpica per me è un modo per trasmettere questi valori alla mia comunità e rendere omaggio a chi mi ha sempre sostenuto nel mio percorso».

«Lo sport – continua – unisce persone di ogni età, cultura e provenienza, creando legami profondi basati su rispetto, sull’amicizia e sulla condivisione. In ogni squadra, in oqni gara, si imparano il sostegno reciproco, l’ascolto e la gioia di crescere insieme. Lo sport insegna che la vittoria più grande è condividere il cammino con gli altri, sostenendosi nei momenti difficili e celebrando insieme ogni traguardo».

IL PROGRAMMA. La Fiamma Olimpica, dopo aver visitato la Sardegna, attraverserà il Mediterraneo per fare il proprio ingresso in Sicilia lunedi 15 dicembre 2025 a Castelvetrano, dove percorrerà il parco archeologico di Selinunte, una delle principali colonie greche in Sicilia. Dopodiché, continuerà il proprio percorso passando per Mazara del Vallo, Marsala, Trapani e la città storica di Monreale. Il percorso terminerà in Piazza Ruggiero VII a Palermo, capoluogo della regione, simbolo di unione tra culture millenarie. Il giorno successivo, dopo essere ripartita da Palermo, la Fiamma Olimpica farà tappa a Cefalù, per poi passare per Enna e Piazza Armerina. A seguire toccherà Caltanissetta per poi spostarsi a Lampedusa, prima di arrivare ad Agrigento.

Mercoledì 17 dicembre 2025 la Fiamma proseguirà il percorso nel sud-est dell’isola, passando per Licata, Gela, Caltagirone e Ragusa, città barocca. Costeggerà l’isola arrivando a Marzamemi e Porto Palo, fino a Noto. Proseguirà poi per Avola, fino ad arrivare a Ortigia.

Penultimo giorno di viaggio della Fiamma Olimpica proseguirà, invece, verso Priolo Gargallo, Augusta e Lentini. Attraverserà l’entroterra fino a Nicolosi per addentrarsi nel parco dell’Etna. Nell’ultimo giorno di permanenza in Sicilia, il viaggio si muoverà in direzione Acireale per poi passare da Giarre, Taormina e finire il proprio percorso a Messina, dove la Fiamma salperà verso lo Stretto, in direzione Reggio Calabria.

Ogni giornata di staffetta si concluderà con l’accensione del braciere, un momento di festa e di partecipazione che segnerà il culmine delle attività nel luogo della city celebration.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin