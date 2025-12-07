Il murale su Totò Schillaci realizzato dall’artista milazzese Andrea Sposari a Palermo è stato candidato tra quelli migliori al mondo.

Fino al 10 dicembre le votazione sono aperte a tutti mediante questo link: https://is.gd/zGGZqp.

«Il murale – spiega Sposari – l’ho realizzato per un progetto del Made in Sicily lo scorso settembre in occasione del primo anniversario della morte del calciatore palermitano. E adesso la pagina street art cities l’ha inserito tra i migliori murales al mondo. E’ in competizione per conquistare questo titolo. Si vota inserendo la propria e-mail e confermando ilvoto dal link che arriva subito dopo nella casella di posta».

Andrea Sposari, trentatré anni, è un noto street artist siciliano. Ha cominciato a disegnare graffiti all’età di 14 anni. La sua arte spesso è legata al recupero urbano e alla valorizzazione della cultura popolare e delle tradizioni locali. Le sue opere sono state realizzate in diverse città d’Italia.

