“Prima la comunità – Riflessioni e strumenti per rafforzare la sanità di prossimità e la partecipazione comunitaria”. Questo il tema dell’evento formativo accreditato ECM rivolto alle Professioni Sanitarie, Socio-Sanitarie e Assistenti Sociali, e riservato agli iscritti CISL FP Messina, che si è svolto oggi venerdì 5 dicembre alll’Eolian Hotel.

L’evento è stato un momento di riflessione importante sull’avvio della riforma introdotta dal Decreto Ministeriale 77/2022, che definisce modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale italiano. Hanno partecipato il segretario generale della Cisl Messina, Nino Alibrandi, il direttore generale dell’Asp Messina Giuseppe Cuccì, il componente della commissione sanità dell’Ars, Pino Galluzzo e il presidente Giuseppe Laccoto, il professor Maurizio Ballistreri, ordinario di diritto del lavoro all’università e di Antonio Giardina, presidente del comitato consultivo dell’Asp Messina.

A portare i propri saluti il sindaco di Milazzo Pippo Midili e padre Saverio Cento del Santuario di San Francesco di Paola mamertino.

Per la parte formativa sono intervenuti Anna Maria Ferraresi, direttore del distretto di Mirandola, Santina La Spada, presidente del comitato provinciale della Croce Rossa, Mario Bellomo, dirigente delle professioni sanitarie Asp Messina, Giusy Lorizio, infermiera esperta in gestione del rischio sanitario, Daniele Pagana, infermiere esperto in sistemi di telemedicina, e Cettina Restuccia, assistente sociale.



Un’occasione preziosa per riflettere sul ruolo centrale della comunità nei processi di salute e benessere, valorizzando la sanità territoriale e la partecipazione attiva di cittadini, istituzioni e terzo settore.

