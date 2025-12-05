SAN FILIPPO DEL MELA. Un progetto che vince e convince. Il comune di San Filippo del Mela si posiziona al quinto posto nella graduatoria regionale delle istanze ammesse a finanziamento nell’ambito della rigenerazione di aree e polmoni verdi.

Ad essere finanziato, per un ammontare di 50.000 euro, è l’intervento finalizzato alla riqualificazione di un’area boschiva abbandonata sita in Via Giuseppe La Scala, nei pressi del centro culturale polifunzionale.

L’idea vincente è quella di creare, là dove oggi c’è un’area boschiva incolta, un giardino terapeutico, un orto didattico e un’area relax, con l’obiettivo di migliorare la qualità ambientale, promuovere la biodiversità e favorire la fruizione sostenibile del territorio.

«Un risultato che ci inorgoglisce e ci sprona ad andare avanti lungo il cammino tracciato. Dopo l’inaugurazione dell’aula multisensoriale – dichiara il sindaco Gianni Pino – con il giardino terapeutico, probabilmente il primo realizzato in Sicilia da un ente locale, consentiremo a coloro che devono affrontare importanti percorsi riabilitativi di poter usufruire di uno spazio verde, in cui stimolare la multisensorialità in modo naturale, con i colori e i profumi delle essenze presenti».

Il giardino terapeutico sarà strutturato in sei aiuole tematiche, ognuna con una funzione sensoriale, emotiva o educativa specifica. Ci sarà il giardino dei colori, ad alto impatto cromatico, in grado di attrarre le farfalle e stimolare il sistema immunitario. Quello delle stagioni, con fioriture a cadenza stagionale, per rafforzare il legame con il ciclo naturale. E ancora il giardino sensoriale, con piante morbide al tatto e profumate, per stimolare i sensi. Il punto focale sarà rappresentato dall’aiuola aromatica, un percorso immersivo tra essenze aromatiche selezionate per le loro proprietà calmanti, stimolanti o rilassanti.

Non secondario, per la funzione educativa rivestita, l’orto didattico, che verrà gestito con il coinvolgimento di scuole e associazioni locali. Il progetto prevede, infine, la realizzazione di un’area relax con panche e tavoli e l’installazione di nidi artificiali per uccelli, per sostenere la biodiversità locale e favorire l’equilibrio ecologico.

«Continua il percorso di risanamento urbano del Comune di San Filippo del Mela». Queste le parole del vicesindaco Valentino Colosi, che aggiunge: «Una grande area abbandonata verrà riqualificata e diventerà un polmone verde con servizi urbani d’avanguardia, che potrà essere utilizzata dai cittadini».

Tra gli obiettivi del progetto, oltre che creare un ambiente accessibile che favorisca il benessere psicofisico, vi è anche quello di realizzare un importante segmento di un percorso pedonale che, in futuro, possa collegare il centro della città alla sua principale frazione.«La realizzazione del parco – conclude il sindaco Pino – ci permette, inoltre, di posizionare un altro importante tassello utile al progetto di collegamento pedonale tra il centro di San Filippo del Mela e Olivarella. L’obiettivo ultimo è quello di creare una mobilità sostenibile tra il centro e la frazione, consentendo ai cittadini, in particolar modo ai ragazzi e agli anziani, di potersi spostare in sicurezza, senza dover attraversare pericolose e transitate arterie viarie».

