L’assessore alle Attività produttive Angelo Maimone ha comunicato che il Comune di Milazzo e la Condotta Slow Food Peloritani Tirrenici hanno deciso di promuovere una speciale edizione natalizia del Mercato della Terra di Slow Food di Milazzo e per tutto le domeniche del mese di dicembre, trasformandosi in un appuntamento fisso dedicato alla spesa di qualità e alle idee regalo sostenibili.

«La decisione di intensificare la presenza del mercato – spiega Maimone – nasce dalla volontà condivisa dei produttori e dei promotori di garantire continuità, avvicinare un numero sempre maggiore di cittadini ai prodotti artigianali e sostenibili e offrire, durante il periodo natalizio, un punto di riferimento affidabile per chi desidera acquistare beni locali, buoni e genuini. Nel corso delle quattro domeniche di dicembre, i visitatori potranno scoprire e acquistare prodotti freschi, genuini e a km0; trovare idee regalo natalizie realizzate da produttori e artigiani del territorio; conoscere le storie e il lavoro quotidiano di chi porta avanti tradizioni agricole, artigianali e gastronomiche locali; partecipare a laboratori e attività tematiche, pensati per valorizzare le competenze e le produzioni presenti al mercato».

«Il Mercato della Terra di Milazzo – aggiungono i rappresentanti della Condotta Slow food – conferma così la propria missione: creare una rete di comunità, sostenere chi lavora la terra con rispetto, promuovere la filiera corta e offrire ai cittadini un luogo di incontro, scoperta e convivialità. L’invito è a vivere il Natale scegliendo prodotti buoni, locali e sostenibili e a sostenere i produttori che ogni giorno si impegnano per portare sulle nostre tavole qualità, autenticità e identità territoriale».

L’appuntamento dunque è ogni domenica di dicembre, dalle ore 9 alle 13 in Marina Garibaldi.

