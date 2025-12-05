Premiati oggi al Comune di Milazzo tre atleti (tra l’altro tutti figli di dipendenti comunali) che si sono distinti per i titoli conquistati nelle rispettive discipline sportive.

Sono stati il sindaco Pippo Midili e l’assessore allo Sport Antonio Nicosia a consegnare i riconoscimenti ad Achille Dragà che ha ottenuto il 3^ posto interregionale a Civitavecchia giungendo anche alla finale nazionale di Fermo di Ginnastica Artistica Categoria Junior 2 individuale Gold cavallo con maniglie e volteggio

A Raffaella Di Salvo, campionessa di equitazione /champion siciliano di Reining nella categoria Rookie Level 1 2023.

E a Pietro Saporita, medaglia d’oro categoria 43-54 al campionato italiano Beach Sprint 2025.

Alla premiazione hanno preso parte i familiari, il consigliere comunale Rosario Piraino e Giampaolo Piccolo.

«Siamo ben lieti – hanno detto Midili e Nicosia – di premiare questi ragazzi che con impegno hanno portato in alto il nome di Milazzo e la soddisfazione è doppia anche perché in questi anni anche l’Amministrazione ha cercato di contribuire restituendo alla città il Palasport che è adesso in grado di ospitare gare di levatura nazionale».

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin