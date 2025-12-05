MESSINA. Claudia Brudetto è la nuova presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Sicindustria Messina. L’elezione è avvenuta durante l’Assemblea privata, a cui è seguito l’evento “50 Anni di Futuro. Impresa, Innovazione e Territorio”, che nel Salone della Borsa della Camera di commercio ha riunito un pubblico numeroso per celebrare i cinquant’anni del Gruppo e delinearne le prospettive future.

Brudetto guiderà i Giovani imprenditori di Messina per i prossimi quattro anni e sarà affiancata dai vicepresidenti Stelio Verzera (Mast di Verzera Maria Luisa e Stellario S.s.a.) e Giuseppe Cianciolo (Cianciolo Group S.r.l.). Nel Consiglio direttivo entreranno anche Claudio Faccini (Faccini Officine Grafiche S.r.l.), Martina Raymo (Simone Gatto S.r.l.), il milazzese Gabriele Saija (Proxima S.r.l.) e Marzia Villari (Villari Marzia).

La nuova presidente, che raccoglie il testimone da Davide Blandina, è general manager di ‘Uno Vending srl’ e rappresenta la seconda generazione di una impresa familiare attiva nel settore della distribuzione automatica in tutta la Sicilia orientale. Ha studiato Economia all’Università Cattolica di Milano, dove ha conseguito una laurea triennale in Economia e Gestione Aziendale e una magistrale in Economia e Management per l’Impresa. La sua carriera è iniziata a Milano in Carrefour Italia, ma nel 2018 ha scelto di tornare nella sua città e contribuire allo sviluppo dell’azienda di famiglia. Nel Gruppo Giovani è attiva dal 2019: prima nel Consiglio direttivo e poi, dal 2022, con il ruolo di vicepresidente. “Essere scelta per guidare il Gruppo nel giorno del suo cinquantesimo anniversario è un grande onore e una responsabilità che assumo con entusiasmo”, ha dichiarato Brudetto subito dopo l’elezione. “Il Gruppo Giovani è stato per me uno spazio di crescita, confronto e consapevolezza. Ora voglio mettere questa esperienza al servizio del territorio: condividere obiettivi, costruire opportunità, affrontare insieme le sfide dei prossimi anni”.

Tra le priorità della nuova presidenza figurano la formazione e l’educazione imprenditoriale nelle scuole e all’università, il sostegno alle startup e ai giovani che desiderano fare impresa, il rafforzamento delle filiere locali e l’attenzione alle grandi opere, la diffusione delle competenze legate a innovazione, sostenibilità e intelligenza artificiale, la spinta ai processi di internazionalizzazione e un impegno concreto per sostenere l’imprenditoria femminile e garantire parità di genere e leadership inclusiva.

Alla neopresidente vanno le congratulazioni del presidente di Sicindustria, Luigi Rizzolo, e del presidente di delegazione, Pietro Franza.

La giornata, moderata dal giornalista Emilio Pintaldi, è stata anche l’occasione per un confronto approfondito sul ruolo delle nuove generazioni nello sviluppo economico della città e della Sicilia. Due tavole rotonde hanno ripercorso i cambiamenti avvenuti nei cinquant’anni di storia del Gruppo, evidenziando come i giovani imprenditori siano oggi un fattore decisivo per la competitività del territorio, e hanno affrontato il tema dell’innovazione come unica leva possibile per rendere la Sicilia un ecosistema capace di trattenere talenti, attrarre investimenti e trasformare idee in imprese. L’incontro si è concluso con le testimonianze di giovani professionisti che hanno scelto di tornare a Messina dopo esperienze fuori regione, confermando il valore del capitale umano e il bisogno di creare condizioni favorevoli per trattenere le energie migliori.

