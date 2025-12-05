Al bartender Christian Costantino il “Tirrenico Awards”. La consegna dei premi all’Eolian Hotel 5 Dicembre 2025 Brevi È Christian Costantino del Marina del Nettuno il Miglior Barman del 2025. A decretarlo la commissione del Tirrenico, giornale di enogastronomia siciliana che ogni anno assegna gli awards nel settore dell’enogastronomia siciliana. Costantino, già vincitore di numerosi premi a livello nazionale, è tra i promotori di alcuni dei più prestigiosi eventi che hanno come protagonisti i bartender e i loro cocktail. A lui va uno dei più prestigiosi premi assegnati dalla rivista. I “Tirrenico Awards” approdati all’edizione 2025 sono in programma all’Hotel Eolian di Milazzo mercoledì 10 dicembre alle 19.30. Verranno premiati giornalisti e appassionati del settore. Come ogni anno la redazione del giornale enogastronomico Tirrenico Magazine ha selezionato per categorie (food – wine – events) le eccellenze siciliane che si sono distinte con il loro operato. «Una cerimonia che ogni anno mette al centro la miglior Sicilia – spiega Santi Cautela direttore del giornale – che punta a valorizzare quella parte produttiva sana dell’Isola. Questo premio ogni anno nasce con l’ambizione di dare un riconoscimento super partes ai top wine&food che saranno poi i punti cardine attorno al quale costruiremo la nuova edizione della nostra guida cartacea per il 2026». La cerimonia è aperta a tutti. Ecco l’elenco per categoria dei vari premiati, giorno 10 riceveranno la motivazione: Per la categoria FoodMiglior Chef: Paolo Romeo (Corte dei Mari Messina)Miglior Pizzaiolo: Matteo La Spada (Messina Orso in Duomo)Miglior Ristorante: Villa Miraglia CesaròMigliore Steakhouse: Osteria SiracusaMiglior Pastry Chef: Franco Giulio Capo d’OrlandoMiglior Lounge Bar: Morgana Taormina Per la categoria WineMiglior vino rosso: Mastronicola di Cambria (Furnari)Miglior Spumante: Alessandro Metodo Classico 2017 Catarratto zona Monreale (PA)Miglior Bianco: Infatata Caravaglio (Salina)Miglior Distillato Siciliano: Santa SpinaBest Wine Experience: Wine Not Rometta 2025 Categoria EventMiglior evento dell’anno: Festa anni 80 Tenute Nicosia luglio 2025Premio Movida: Città di MessinaBest Barman: Christian Costantino (Marina di Nettuno Messina) Menzione SpecialeBest Hospitality al Palace Hotel Eolian di Milazzo Sponsor dell’evento: FKT Milazzo e Villa Bacco Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 210 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT