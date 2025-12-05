È Christian Costantino del Marina del Nettuno il Miglior Barman del 2025. A decretarlo la commissione del Tirrenico, giornale di enogastronomia siciliana che ogni anno assegna gli awards nel settore dell’enogastronomia siciliana. Costantino, già vincitore di numerosi premi a livello nazionale, è tra i promotori di alcuni dei più prestigiosi eventi che hanno come protagonisti i bartender e i loro cocktail. A lui va uno dei più prestigiosi premi assegnati dalla rivista.

I “Tirrenico Awards” approdati all’edizione 2025 sono in programma all’Hotel Eolian di Milazzo mercoledì 10 dicembre alle 19.30. Verranno premiati giornalisti e appassionati del settore.

Come ogni anno la redazione del giornale enogastronomico Tirrenico Magazine ha selezionato per categorie (food – wine – events) le eccellenze siciliane che si sono distinte con il loro operato.

«Una cerimonia che ogni anno mette al centro la miglior Sicilia – spiega Santi Cautela direttore del giornale – che punta a valorizzare quella parte produttiva sana dell’Isola. Questo premio ogni anno nasce con l’ambizione di dare un riconoscimento super partes ai top wine&food che saranno poi i punti cardine attorno al quale costruiremo la nuova edizione della nostra guida cartacea per il 2026».

La cerimonia è aperta a tutti. Ecco l’elenco per categoria dei vari premiati, giorno 10 riceveranno la motivazione:

Per la categoria Food

Miglior Chef: Paolo Romeo (Corte dei Mari Messina)

Miglior Pizzaiolo: Matteo La Spada (Messina Orso in Duomo)

Miglior Ristorante: Villa Miraglia Cesarò

Migliore Steakhouse: Osteria Siracusa

Miglior Pastry Chef: Franco Giulio Capo d’Orlando

Miglior Lounge Bar: Morgana Taormina

Per la categoria Wine

Miglior vino rosso: Mastronicola di Cambria (Furnari)

Miglior Spumante: Alessandro Metodo Classico 2017 Catarratto zona Monreale (PA)

Miglior Bianco: Infatata Caravaglio (Salina)

Miglior Distillato Siciliano: Santa Spina

Best Wine Experience: Wine Not Rometta 2025

Categoria Event

Miglior evento dell’anno: Festa anni 80 Tenute Nicosia luglio 2025

Premio Movida: Città di Messina

Best Barman: Christian Costantino (Marina di Nettuno Messina)

Menzione Speciale

Best Hospitality al Palace Hotel Eolian di Milazzo

Sponsor dell’evento: FKT Milazzo e Villa Bacco

