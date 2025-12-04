“Riorganizzazioni societarie”, il convegno a palazzo d’Amico con il procuratore Verzera 4 Dicembre 2025 Cultura e societa' Giovedì 11 dicembre, alle 15, a Palazzo d’Amico è in programma il convegno “Riorganizzazioni societarie, passaggi generazionali ed abuso del diritto“. Tra i relatori il Procuratore Capo della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto Giuseppe Verzera, il Sostituto Procuratore della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto Veronica De Toni, ildocente di diritto tributario dell’Universita degli Studi di Messina Melo Martella e il Comandante della Compagnia GdF di Milazzo Roberto Catalano. Si tratta di un incontro in cui si parlerà delle riorganizzazioni societarie come strumento di passaggio generazionale, pianificazione fiscale e tutela del patrimonio, il tutto senza però sfociare nel tanto temuto abuso del diritto. Il convegno è organizzato da Aiga, Associazione Italiana Giovani Avvocati – sezione di Barcellona Pozzo di Gotto, dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Barcellona Pozzo di Gotto presieduta da Giuseppe Saporita e dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Barcellona Pozzo di Gotto presieduto da Salvatore Stifanelli. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 281 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT