Sopralluogo del sindaco Pippo Midili e dell’assessore ai lavori pubblici al parcheggio di via Impallomeni interessato in atto dall’intervento finale di bitumazione. Opera dunque completata che dovrebbe essere consegnata al Comune entro fine anno.

Complessivamente i posti saranno 81, tutti a pagamento. L’obiettivo è però quello di raddoppiarli con la successiva realizzazione del secondo stralcio funzionale, già approvato e munito di tutte le autorizzazioni – che trasformerà il parcheggio in un multipiano.

Ad eseguire i lavori è la ditta Genco srl di Mussomeli che ha recuperato l’area abbandonata adiacente la guardia medica, procedendo preliminarmente all’indispensabile messa in sicurezza anche del costone roccioso sovrastante che in alcune parti era ad alto rischio crollo. Si è poi intervenuti nei sottoservizi, realizzando i vari impianti che erano completamente assenti e ora completata la bitumazione si procederà alla delimitazione degli stalli, alla sistemazione di una barra elettronica e di una biglietteria automatica, potremo mettere a disposizione della città un’area strategica al servizio del Borgo che richiama numerosi visitatori specie nel periodo estivo, per la presenza della cittadella fortificata. Parcheggio che nelle ore mattutine sarà anche al servizio del polo medico che l’Asp sta realizzando proprio in questa zona.

Il sindaco ha poi fatto un cenno alle polemiche sui lavori di consolidamento della parete rocciosa.

«Polemiche infondate come hanno sancito le note ufficiali della Regione. La verità è che quel muro rischiava di crollare mettendo a rischio non solo le abitazioni che si trovavano nell’altro versante ma anche la zona dell’Immacolata. Sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza si è intervenuti in maniera attenta operando una ricostruzione con le stesse pietre rimosse e oggi il consolidamento garantisce quella sicurezza necessaria».

I COSTI. «Anche questo intervento – ha concluso il sindaco – non ha inciso sul bilancio comunale ma è stato frutto della capacità di progettare l’opera, ottenere il finanziamento messo a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per tutti i Comuni italiani, con popolazione superiore ai 15.000 abitanti nell’ambito del Pnrr».

