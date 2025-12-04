La Polizia Locale di Milazzo ha cinque nuovi “Ispettori Capo”. Oggi la consegna dei gradi 4 Dicembre 2025 Cronaca La Polizia Locale di Milazzo ha cinque nuovi “Ispettori Capo”. Ad attribuire i gradi è stato stamattina il sindaco Pippo Midili insieme all’assessore Francesco Coppolino e al comandante Giacomo Villari sulla scorta dell’anzianità guadagnata all’interno del corpo municipale. Il grado è stato assegnato ad Anna Cingolani, Gianfranco Doddo, Monica Lombardo, Giuseppe Puliafico e Tindara Torre. Intanto da lunedì scorso sono tornati in strada gli agenti di Polizia Locale stagionali. La proroga è stata firmata fino all’11 gennaio per rafforzare l’organico durante le festività natalizie. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 2.674 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT