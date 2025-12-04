La Polizia Locale di Milazzo ha cinque nuovi “Ispettori Capo”.

Ad attribuire i gradi è stato stamattina il sindaco Pippo Midili insieme all’assessore Francesco Coppolino e al comandante Giacomo Villari sulla scorta dell’anzianità guadagnata all’interno del corpo municipale.

Il grado è stato assegnato ad Anna Cingolani, Gianfranco Doddo, Monica Lombardo, Giuseppe Puliafico e Tindara Torre.

Intanto da lunedì scorso sono tornati in strada gli agenti di Polizia Locale stagionali. La proroga è stata firmata fino all’11 gennaio per rafforzare l’organico durante le festività natalizie.

Visite: 2.674