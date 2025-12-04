Organizzata dalla Fidapa sezione di Milazzo, si è svolta nell’Aula Magna dell’Itet“ Leonardo da Vinci” la conferenza “Autodifesa e Consapevolezza” dedicata al tema della violenza.

La dirigente Scolastica Stefania Scolaro, all’inizio dell’incontro ha evidenziato l’importanza di proporre ai giovani occasioni di crescita e strumenti di tutela personale. Presenti anche l’assessore allo Sport Antonio Nicosia e gli studenti delle classi quarte dell’Istituto.

A guidare la conferenza sono stati i maestri Roberto e Salvatore Andaloro, pionieri nella ricerca e nella gestione delle dinamiche della violenza. Da oltre vent’anni i due professionisti promuovono un approccio scientifico, pragmatico e profondamente realistico, grazie al quale gli studenti hanno potuto comprendere quali strategie siano realmente efficaci per prevenire, riconoscere e fronteggiare situazioni potenzialmente pericolose.

Particolare attenzione è stata dedicata alla capacità di leggere il contesto, sviluppare consapevolezza situazionale e gestire in modo lucido lo stress, competenze fondamentali tanto nella vita quotidiana quanto nei momenti critici.

A testimonianza dell’efficacia della formazione si è svolta inoltre una dimostrazione pratica: le atlete dell’associazione sportiva Rudis di Milazzo hanno mostrato alcune tecniche tratte dal Programma C.A.T., metodo di autodifesa ideato nel 2002 dagli stessi maestri Andaloro. La performance ha evidenziato come studio, preparazione e costanza possano tradursi in competenze reali di protezione personale.

L’iniziativa ha riscosso un forte interesse tra i ragazzi, confermandosi un’occasione preziosa per sensibilizzare le nuove generazioni su un tema che, nella società contemporanea, assume un valore sempre più urgente.

La Fidapa di Milazzo, con iniziative di questo tipo, rinnova l’impegno a promuovere momenti formativi e azioni concrete a sostegno della cultura del rispetto, della prevenzione e dell’autodeterminazione.

