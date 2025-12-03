La comunità parrocchiale di Santa Maria Maggiore a Milazzo si prepara a festeggiare l’arrivo del nuovo parraco. Domenica 14 dicembre, alle 18, durante la solenne Celebrazione Eucaristica, avrà luogo il Rito di Immissione Canonica di Padre Saverio Cento.

La celebrazione sarà presieduta da S.E. Rev.ma Monsignor Cesare Di Pietro, Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi, che introdurrà ufficialmente Padre Saverio Cento nel suo ministero pastorale nella storica parrocchia del borgo marinaro di Vaccarella affidata al Sacro Ordine dei Minimi.

Padre Saverio Cento, nato a Milazzo nel 1969, appartiene all’Ordine dei Minimi di San Francesco di Paola. Ha conseguito il Baccellierato in Filosofia nel 1990 e quello in Sacra Teologia nel 1995 presso la Pontificia Università Lateranense di Roma. Successivamente, nel 2003, ha ottenuto la Licenza in Teologia Pastorale presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, sezione San Tommaso d’Aquino. Nel 2008 è diventato parroco della Basilica monumentale di San Francesco di Paola di Napoli (Piazza del Plebiscito). Il suo percorso accademico si è concluso nel 2021 con il conseguimento del Dottorato nella stessa disciplina. Nel corso del suo ministero, è stato parroco della chiesa di San Francesco di Paola a Palermo e, nel 2016, ha ricoperto il ruolo di Correttore Provinciale della Provincia di Santa Maria della Stella, che include Campania, Sicilia e Repubblica Democratica del Congo. Durante questo periodo, è stato anche presidente della Conferenza dei Superiori Maggiori della Sicilia. Attualmente, Padre Cento è impegnato nel territorio, come: consigliere presbiteriale dell’arcidiocesi, rettore del Santuario di San Francesco di Paola, assistente pastorale dell’Associazione Stella Maris e cappellano del Porto di Milazzo.





Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin