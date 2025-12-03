Milazzo, centro cittadino senza acqua. Tubo rotto durante i lavori di installazione della fibra ottica 3 Dicembre 2025 Cronaca Al fine di consentire l’esecuzione di lavori in via Tenente Minniti dove si è verificata la rottura di una tubazione provocata dalla ditta che sta procedendo all’installazione della fibra ottica, questa mattina, a partire dalle 11.30 si renderà necessario interrompere l’erogazione idrica nel centro cittadino. La situazione dovrebbe tornare alla normalità alle 15. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 1.140 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT