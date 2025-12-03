Al fine di consentire l’esecuzione di lavori in via Tenente Minniti dove si è verificata la rottura di una tubazione provocata dalla ditta che sta procedendo all’installazione della fibra ottica, questa mattina, a partire dalle 11.30 si renderà necessario interrompere l’erogazione idrica nel centro cittadino.

La situazione dovrebbe tornare alla normalità alle 15.

