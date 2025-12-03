Liberty Lines, sette misure cautelari e sequestro da 184 milioni. L’indagine a Trapani e Milazzo

I finanzieri del Comando Provinciale di Trapani hanno dato esecuzione a un’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari nei confronti di sette membri apicali della governance di Liberty Lines S.p.A., società armatoriale di rilievo regionale. Tutti risultano destinatari sia del divieto di dimora nei comuni di Trapani e Milazzo sia dell’interdizione temporanea dall’esercizio di incarichi direttivi in imprese o persone giuridiche. Gli indagati sono accusati a vario titolo di truffa ai danni dello Stato, corruzione e frode nell’esecuzione di un servizio pubblico.

La misura cautelare del divieto di dimora nei comuni di Trapani e Milazzo e quella interdittiva del divieto temporaneo di esercitare uffici direttivi di imprese o persone giuridiche è stata applicata nei confronti di: Alessandro Forino, Gennaro Cotella, Anna Alba, Gianluca Morace, Marco Dalla Vecchia, Nunzio Formica e Giancarlo Licari.

Con la stessa ordinanza il Gip ha disposto il sequestro preventivo delle quote sociali e del compendio aziendale, comprendente terreni, fabbricati, impianti, macchinari, imbarcazioni, automezzi, crediti e disponibilità liquide, per un valore complessivo stimato in circa 184 milioni di euro. Questi beni erano già sottoposti a vincolo ablativo con decreto della Procura di Trapani il 18 novembre 2025.

L’indagine ha rivelato un presunto sistema fraudolento finalizzato a ottenere erogazioni illecite da enti pubblici, attraverso la mancata osservanza delle clausole contrattuali e dei protocolli di sicurezza previsti da convenzioni ministeriali.

Nonostante le misure cautelari, l’operatività di Liberty Lines continuerà sotto la supervisione di un collegio di amministratori giudiziari – due dottori commercialisti e un avvocato – nominato per assicurare continuità del servizio pubblico, collegamenti con le isole minori e tutela dei posti di lavoro.

L’attività rientra nelle indagini preliminari, e resta valida la presunzione di innocenza in attesa di giudizio definitivo.

