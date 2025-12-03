La Giornata Internazionale della Disabilità si celebra ogni anno il 3 dicembre per promuovere la consapevolezza e l’inclusione delle persone con disabilità nella società.

Proprio in questa occasione, l’Amministrazione comunale ha lanciato il progetto “Includo”, dedicato alle persone con disturbo dello spettro autistico.

In aula consiliare l’assessora ai servizi sociali, Natascia Fazzeri, insieme ai responsabili delle cooperative Anfild e Azione Sociale ha illustrato ai beneficiari del progetto le varie attività previste, tra cui laboratori di teatro, musicoterapia e percorsi finalizzati all’autonomia e alla socializzazione.

«Ancora una volta azioni concrete e non vuoti comunicati – afferma l’esponente della giunta Midili -. L’inclusione è un diritto, non un’opzione. Noi crediamo che ogni persona meriti di essere trattata con dignità e rispetto ed è nostro dovere creare un ambiente che sia accessibile e inclusivo per tutti. Proprio oggi, il progetto Includo, fortemente voluto e sostenuto da questa amministrazione, entra nel vivo avviando i progetti personalizzati in base alle esigenze dei beneficiari».

L’assessora sottolinea l’impegno in questi anni dell’amministrazione a promuovere la consapevolezza e la comprensione della disabilità, a sostenere l’inclusione e la partecipazione delle persone con disabilità nella società, a celebrare la diversità e la creatività delle persone con disabilità.

«Perchè _ conclude Fazzeri – insieme possiamo creare un mondo più giusto e più inclusivo per tutti».

