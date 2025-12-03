Milazzo si prepara ad accogliere un evento di beneficenza che unisce arte, generosità e impegno per il territorio. Domenica 7 dicembre, alle 18, il Teatro Trifiletti farà da cornice al concerto gospel “Tante voci un cuore”, eseguito dalla compagnia vocale Gospel Project, una delle realtà più apprezzate nel panorama musicale siciliano. Il teatro cittadini si prepara, dunque, a trasformarsi in un luogo di emozioni e partecipazione. Il Gospel Project, con la sua energia e il suo repertorio carico di spiritualità e gioia, offrirà al pubblico una performance capace di coinvolgere e commuovere. Presenterà la serata Sonia Andaloro.

Un’iniziativa che nasce dal cuore e che al cuore è destinata. A promuoverla sono Fondazione Mediolanum, rappresentata da Giuseppa Scichilone, e il Kiwanis Club Milazzo – Città del Capo, guidato da Francesco Sciacca. Due realtà differenti, ma unite dall’obiettivo comune di restituire qualcosa di concreto e prezioso alla comunità.

La collaborazione tra Fondazione Mediolanum e Kiwanis Club Milazzo dimostra come la sinergia tra associazioni, imprese e cittadini possa generare risultati straordinari.

Giuseppa Scichilone e Francesco Sciacca, ciascuno attraverso la propria organizzazione, stanno portando avanti un lavoro minuzioso, fatto di dedizione, sensibilità e visione. Il loro contributo non è solo organizzativo, ma soprattutto umano: un invito a riconoscere il valore della solidarietà come motore di crescita per l’intera città.

Il concerto non è soltanto un appuntamento culturale di rilievo, ma soprattutto un progetto di beneficenza dal grande valore sociale.

«Un ringraziamento particolare – scrive la Fondazione Mediolanum in un comunicato stampa – va anche al sindaco Giuseppe Midili e al Comune di Milazzo, che hanno concesso il patrocinio comunale, sostenendo l’iniziativa e riconoscendone il valore sociale per la città».

L’intero ricavato della vendita dei biglietti sarà destinato all’acquisto e all’allestimento di due nuove camere ospedaliere nel reparto di Pediatria dell’Ospedale “Fogliani” di Milazzo. Un contributo che andrà a migliorare il comfort e la qualità dell’assistenza per i piccoli pazienti del territorio, offrendo loro ambienti più accoglienti e attrezzati.

A rendere ancora più significativo il gesto è l’impegno di Fondazione Mediolanum, che si è resa disponibile a raddoppiare l’importo raccolto, amplificando così l’impatto dell’iniziativa e trasformando la solidarietà in un gesto concreto e duraturo.

“Tante voci un cuore” non è soltanto il titolo del concerto, ma l’immagine perfetta di una comunità che sceglie di unirsi per sostenere chi ha più bisogno. Il vero spettacolo, infatti, si svolgerà fuori dal palcoscenico: è lo spettacolo di una Milazzo solidale, capace di fare squadra e di guardare al bene dei più piccoli con responsabilità e amore.

L’auspicio degli organizzatori è che la città risponda con entusiasmo, riempiendo il Trifiletti e trasformando la musica in un gesto d’amore tangibile. Perché, a volte, basta davvero poco per fare molto.

