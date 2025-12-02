Il mercato del giovedì a MilazzoFestività natalizie, modificate le date del mercato settimanale di Milazzo 2 Dicembre 2025 Brevi Cambiate le date del mercato settimanale durante le festività natalizie. La decisione del sindaco che con propria ordinanza ha disposto la modifica in quanto quest’anno la tradizionale data del giovedì ricade in giornate festiva, sia il 25 che il 1 gennaio 2026. Il mercato di giovedì 25 dicembre sarà anticipato a martedì 23, mentre quello di giovedì 1° gennaio 2026 sarà anticipato a martedì 30 dicembre 2025. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 1.037 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT