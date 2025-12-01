L’equipe medica dell’unità di Otorinolaringoiatria dell’ospedale Fogliani di Milazzo, diretta dal dottor Vincenzo Milone, salva la vita ad un uomo.

Il paziente, arrivato al nosocomio in gravi condizioni, è stato sottoposto ad un intervento urgente per bloccare un devastante ascesso multiplo del collo, resistente a terapia antibiotica già prescritta dal medico di famiglia.

«Le raccolte ascessuali, ben undici – ha spiegato il dottor Carmelo Quattrocchi che ha eseguito l’intervento (durato circa tre ore), coadiuvato dalle colleghe Piera Bonavita e Salvina Ruolo – interessavano tutta la regione antero-laterale del collo con conseguente severa minaccia alla vie aeree».

A supportare l’equipe operatoria gli anestesisti Caterina Higgins, Tiziana Mappa e Daniela Vitale del servizio di Anestesia e Rianimazione diretto da Giovanni Pagani.

Successivamente il paziente è stato trasferito in Rianimazione per alcuni giorni per poi rientrare nel reparto di Otorinolaringoiatria e, successivamente, essere dimesso e inviato al servizio di camera iperbarica del Papardo per un ciclo di ossigenoterapia iperbarica.

La Direzione strategica dell’Asp di Messina con una nota ha espresso il suo plauso per l’intervento di estrema complessità, ringraziando «anche i servizi di Radiologia di Barcellona e Milazzo diretti da Francesca Torre e Simone Fogliani».

