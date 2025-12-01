Una serata speciale in cui la musica diventa strumento di dialogo e riflessione. Il “Concerto per la pace” in programma domani, martedì 2 dicembre alle 21, porta sul palco del Teatro Vittorio Emanuele di Messina l’Orchestra Sinfonica Italiana, diretta dal maestro Marek Wroniszewski, per un viaggio sonoro che intreccia intensità, emozione e respiro collettivo.



Accanto all’orchestra, i solisti Riccardo Obiso, Gianfranco Pappalardo Fiumara e Giulio Potenza offriranno interpretazioni capaci di trasformare il palco in un luogo d’incontro, dove l’arte si fa voce di un messaggio universale.



Programma: Pëtr Il’ič Čajkovskij – Ouverture Solennelle 1812, C. Saint-Saëns – Introduzione e Rondò capriccioso per violino e orchestra , Op. 28 – Violino solista Riccardo Obiso, Franz Schubert – La morte e la fanciulla – Versione per grande orchestra a cura di Giuseppe Crapisi, Francis Poulenc – Concerto per due pianoforti e orchestra in re minore – Solisti: Gianfranco Pappalardo Fiumara, Giulio Potenza

Un viaggio sonoro che restituisce alla musica il suo ruolo più autentico: unire, ispirare, aprire nuovi sguardi.

