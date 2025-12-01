Nel cuore di Vienna, il team milazzese di Homi Too ha realizzato un nuovo esperimento sociale: “Leave a Trace Of You”. Un’esperienza unica vissuta pensata per invitare le persone a lasciare una propria traccia.

Vienna, con la sua eleganza senza tempo e l’energia vibrante delle sue piazze, è stata lo scenario perfetto per la nostra ultima avventura firmata Homi Too. Le tre fashion designer del team Viola Lo Duca, Erika Giordano Jennifer Piazza nella capitale austriaca per lavoro hanno avuto questa idea mentre giravano per le vie della città.

«Questa volta – confessano – abbiamo deciso di trasformare Stephansplatz, il cuore pulsante della città, in un laboratorio a cielo aperto fatto di creatività, persone e colore. L’idea era semplice, quasi disarmante nella sua immediatezza (video) un ragazzo che indossa una t-shirt bianca tenendo in mano un cartello con la scritta “Leave a trace of you”. Davanti a lui, vasetti di colore vivace pronti a raccogliere le dita dei passanti, turisti, studenti, famiglie, persone di ogni cultura e origine, invitati a lasciare la propria impronta sulla maglietta. La risposta è stata sorprendente. In pochi minuti, attorno a noi si è creato un cerchio di curiosità. Ogni impronta colorata sulla maglietta rappresenta non solo un individuo, ma anche storie, esperienze e sogni, creando un arazzo di diversità e bellezza».

«In un’epoca – continuano – in cui spesso ci sentiamo distanti, questo esperimento sottolinea l’importanza di costruire ponti, ascoltare e abbracciare le differenze. È stato un viaggio di connessione che dimostra come un gesto semplice possa avere un grande potere. Abbiamo voluto ricordare che ognuno di noi ha qualcosa da donare: un segno, una presenza, un messaggio che spesso non passa dalle parole, ma dai gesti».

