Nel cuore di Vienna, il team milazzese di Homi Too ha realizzato un nuovo esperimento sociale: “Leave a Trace Of You”. Un’esperienza unica vissuta pensata per invitare le persone a lasciare una propria traccia.

Vienna, con la sua eleganza senza tempo e l’energia vibrante delle sue piazze, è stata lo scenario perfetto per la nostra ultima avventura firmata Homi Too. Le tre fashion designer del team Viola Lo Duca, Erika Giordano e Jennifer Piazza nella capitale austriaca per lavoro hanno avuto questa idea mentre giravano per le vie della città.

«Questa volta – confessano – abbiamo deciso di trasformare Stephansplatz, il cuore pulsante della città, in un laboratorio a cielo aperto fatto di creatività, persone e colore. L’idea era semplice, quasi disarmante nella sua immediatezza (video) un ragazzo che indossa una t-shirt bianca tenendo in mano un cartello con la scritta “Leave a trace of you”. Davanti a lui, vasetti di colore vivace pronti a raccogliere le dita dei passanti, turisti, studenti, famiglie, persone di ogni cultura e origine, invitati a lasciare la propria impronta sulla maglietta. La risposta è stata sorprendente. In pochi minuti, attorno a noi si è creato un cerchio di curiosità. Ogni impronta colorata sulla maglietta rappresenta non solo un individuo, ma anche storie, esperienze e sogni, creando un arazzo di diversità e bellezza».

«In un’epoca – continuano – in cui spesso ci sentiamo distanti, questo esperimento sottolinea l’importanza di costruire ponti, ascoltare e abbracciare le differenze. È stato un viaggio di connessione che dimostra come un gesto semplice possa avere un grande potere. Abbiamo voluto ricordare che ognuno di noi ha qualcosa da donare: un segno, una presenza, un messaggio che spesso non passa dalle parole, ma dai gesti».

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin