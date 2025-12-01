Virtus Ragusa -Svincolati Milazzo 90-88. Parziali: 35-24 – 49-43 – 70-64. La Svincolati Milazzo fa tremare la capolista Virtus Ragusa che ha la meglio soltanto nei secondi finali.

Al Pala Padua si parte con la presenza sugli spalti di un nutrito gruppo di tifosi mamertini che hanno raggiunto la città iblea per sostenere la squadra.

Le prime realizzazioni della sfida sono di Lalic e Fabi e dopo un minuto e trenta di gioco si è sul 6-5 per i locali. Milazzo non trova la via del canestro, la Virtus è invece più precisa e con Adeola e Brown in evidenza vola sul +11 a 6’50 dalla prima sirena. Il timeout di Coach Priulla per scuotere i suoi, al rientro Rimsa va a schiacciare per il – 9 ma sono ancora i ragusani a spingere e toccare il +14 a metà frazione. La Svincolati reagisce e colpisce in sequenza, Lalic, Maiorana e Costa portano i suoi sul – 5. Adeola ricaccia indietro i milazzesi ma è Malual a piazzare la bomba del – 6 a 3’00 dal termine del primo quarto. Ancora Brown per il +8 dei padroni di casa ma un gioco da tre punti di Maiorana vale il – 5. Nel minuto finale del quarto la tripla di Fabi ed un canestro del solito Brown portano Ragusa sul +11, 35-24.

La seconda frazione si apre con il nuovo tentativo di allungo della capolista, pronta la risposta di Milazzo che con uno scatenato Lalic e Bolletta accorcia sul – 7. Ragusa tira il fiato e la Svincolati spinge ancora, Marangon si fa valere sotto canestro, Costa va a segno da oltre l’arco ed è – 2, 41-39 a 4’00 dal riposo lungo. Ragusa reagisce con Fabi e Peterson ma Maiorana e Lalic si iscrivono ancora a referto ed il secondo periodo si chiude sul punteggio di 49-43.

Il terzo quarto registra in avvio due triple consecutive di Rimsa ed è parità. Reazione ragusana, il trio Fabi, Peterson, Brown, realizza per il +12. I biancoblù ospiti non ci stanno, Lalic si erge a protagonista andando a canestro ripetutamente, Bolletta lo emula ed è – 1 a 2’35 dalla terza sirena. Nel finale del periodo la Virtus tenta di scappare ancora, Spada però riduce il gap finsice il terzo periodo sul 70-64.

Ultimi dieci minuti, Malual tiene Milazzo in scia dei padroni di casa che pero si riportano sul +7 a 6’25 dalla fine. Rimsa e Costa sugli scudi, la Svincolati ci crede e dopo una nuova tripla di Lalic è – 3. La formazione di Coach De Gregorio risponde con Fabi, +6, ma un sontuoso Lalic con un gioco da tre punti riporta sotto i suoi, – 3 a 2’34 dalla sirena finale. Ad un minuto rimasto da giocare, Lalic stoppa Peterson ma per gli arbitri commette fallo. La Virtus realizza i due liberi che valgono il +5 tra le proteste del pubblico di fede milazzese. Lalic ha però la mano calda e piazza una nuova bomba. A trentacinque secondi dal termine delle ostilità i milazzesi sono sul – 2. I ragusani hanno la possibilità di allungare grazie a due nuovi tiri liberi di Brown, ed è + 4. Capitan Bolletta non vuole alzare bandiera bianca e da distanza siderale mette la tripla del – 1 a due secondi rimasti sul cronometro . Nel possesso successivo la Svincolati manda subito sulla lunetta gli avversari, uno su due per loro per il +2. Milazzo prova il miracolo sulla sirena ma non va, la capolista vince e festeggia. A fine gara applausi dal settore ospiti per Costa e compagni che escono a testa alta da questa sfida.

Virtus Ragusa: Cantone ne Brown 25 Cardinali 2 Piscetta 2 Fabi 24 Tumino 2 Adeola 13 Peterson 14 Lanzi 6 Mancuso ne Barracca ne Iannelli 2. Allenatore Di Gregorio

Svincolati Milazzo: Maiorana 7 Malual 7 Costa 13 Spada 2 Doria ne Lalic 33 Bolletta 10 Rimsa 11 Marangon 5 La Bua. Allenatore Priulla /Vice All. Costantino

Arbitri: Cappello – Fiannaca

I giocatori a fine gara ringraziano i propri tifosi giunti a Ragusa

