Violenza di genere, all'istituto Da Vinci il corso di autodifesa dell'Associazione Asd Rudis 30 Novembre 2025 Cultura e societa' Il 3 dicembre, alle 11, nell'Aula Magna dell'Istituto "Leonardo da Vinci" di Milazzo, l'Associazione ASD Rudis terrà un corso dedicato all'autodifesa e alla consapevolezza personale, strumenti concreti contro la violenza di genere. Si tratta di un'iniziativa organizzata dalla sezione milazzese della Fidapa che prevede interventi formativi, dimostrativi e mirati a fornire ai partecipanti competenze pratiche e conoscenze utili per riconoscere situazioni di rischio, prevenire comportamenti aggressivi e adottare tecniche di autodifesa efficaci. Un appuntamento importante che unisce educazione, sensibilizzazione e sport in un percorso volto alla tutela, al rispetto e alla sicurezza della persona. «Questa iniziativa – interviene Gianluca Venuti, presidente del Movimento Sportivi Milazzesi – merita un plauso che va alla famiglia Andaloro, alla dirigente scolastica Stefania Scolaro, da sempre attenta nell'utilizzare la leva sportiva per dirimere aspetti socialmente complessi e alle istituzioni locali»