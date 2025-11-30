Milazzo trionfa nel mondo della pesistica. Anche la milazzese Caterina Russo è campionessa Italiana 30 Novembre 2025 Milazzo trionfa a livello nazionale nel mondo della pesistica. Dopo il titolo di campione italiano conquistato ieri dal tredicenne milazzese Antonio Scolaro nella categoria Esordienti 13, oggi sale sul gradino più alto del podio una ragazza mamertina. Caterina Russo sempre del box CrossFit Scarab si è aggiudica il 1 posto nella Cat 69 al campionato italiano esordienti 13 di Pesistica Olimpica a Roma. La seconda giornata della competizione nazionale si è disputata oggi sempre al centro sportivo Olimpico Cecchignola.Anche Caterina, tredici anni, è allenata da Paolo Bonasera. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 1.919 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT