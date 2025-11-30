Un ulteriore tassello per rafforzare la Protezione Civile del Comune di Milazzo. L’Amministrazione ha, infatti, concesso per due anni all’associazione Radioamatori Italiani (ARI) sezione di Milazzo presieduta da Antonello Scauso i locali nell’ex scuola media Zirilli che saranno condivisi con il Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile, già assegnatario di due stanze nell’ex plesso scolastico di via San Paolino.

Un supporto importante in quanto l’impegno profuso dai radioamatori nel campo della Protezione Civile è stato nel tempo riconosciuto concretamente dalle più alte cariche dello Stato con attestati ufficiali, come conferma l’assessore alla Protezione civile, Francesco Coppolino, promotore di questa sinergia.

«I radioamatori svolgono anche funzione di pubblica utilità in caso di calamità naturali – afferma il componente della giunta Midili – e in un contesto di emergenza sono chiamati ad operare in concerto con le autorità statali, regionali e locali svolgendo il loro servizio nel campo delle radiocomunicazioni alternative di emergenza quando, a causa di effetti calamitosi, i normali servizi di comunicazione vengono a mancare. Tra l’altro la rete radio gestita dai radioamatori ha il vantaggio di una capillarità estesa a tutto il territorio e di un’ottimale efficienza dovuta sia all’uso di moderni apparati radio sia alla preparazione tecnica dei radioamatori. Aspetto importante è poi il fatto che i radioamatori svolgano la loro opera su base volontaria, in modo gratuito, con le proprie apparecchiature e con una loro struttura tecnico operativa senza oneri per l’ente pubblico».

«Per queste ragioni abbiamo accolto la proposta della locale sezione – conclude Coppolino – convinti dell’importanza del supporto che verrà dato alla struttura della Protezione Civile Comunale incluso il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile col quale condivideranno i locali, per quanto attiene le comunicazioni radio alternative in situazioni emergenziali con l’inserimento nel sistema di comunicazione di emergenza del COC (Centro operativo comunale) e dello stesso gruppo della Protezione Civile».

