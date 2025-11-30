Questa mattina nel porto di Milazzo, a bordo della nave Nerea della società Caronte & Tourist, si è svolta la celebrazione eucaristica in memoria dei tre marittimi che persero la vita nell’incidente avvenuto sulla nave Sansovino della società Siremar il 29 novembre 2016, nel porto di Messina.

Una ricorrenza che ogni anno, in questo giorno, riunisce istituzioni, l’armatore e le famiglie, nel segno del raccoglimento e del ricordo. Alla cerimonia hanno preso parte i vertici della società armatrice Caronte & Tourist, il Comandante della Capitaneria di Porto di Milazzo, Capitano di Fregata Alessandro Sarro, una rappresentanza dell’Istituto Nautico di Milazzo (ITET), insieme alle famiglie dei tre marittimi scomparsi, Cristian, Gaetano e Santo.

A officiare la funzione è stato padre Saverio Cento cappellano del porto di Milazzo, che con parole di profonda vicinanza ha ricordato il valore umano dei tre lavoratori del mare.

Al termine della celebrazione, i presenti si sono imbarcati sulla motobarca degli ormeggiatori del porto di Milazzo per un momento di commemorazione in mare. Le famiglie hanno deposto dei cuscini di fiori tra le onde, accompagnate dal suono delle sirene delle navi, un tributo semplice e solenne per onorare la memoria dei loro cari.

La Capitaneria di Porto di Milazzo e la società armatrice hanno rinnovato, in questa giornata, la propria vicinanza alle famiglie confermando l’impegno costante nella tutela della sicurezza della vita umana in mare, affinché il ricordo di questa tragedia continui a ispirare responsabilità e attenzione verso tutti i lavoratori del settore marittimo.

