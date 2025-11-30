«Un’interrogazione deve contenere una specifica domanda, non quindici come se si trattasse di interrogatorio. Pertanto sono pronto a rispondere al consigliere Damiano Maisano se mi indicherà quale è la domanda alla quale intende avere risposta».

Il sindaco Pippo Midili ha risposto all’esponente di “Controcorrente” che nei giorni scorsi ha chiesto pubblicamente chiarimenti sulla mancata risposta alla sua interrogazione relativa alle spese ed incassi relativi all’evento “Mylae Gusti” dello scorso settembre, inviando la stessa nota per conoscenza anche alla presidenza del consiglio comunale e alla segretaria generale.

Nel documento il sindaco contesta le modalità con le quali viene utilizzato lo strumento dell’interrogazione.

«Già lo scorso marzo – scrive Midili – avevo notiziato i consiglieri, il presidente del consiglio, il prefetto di Messina e l’assessorato regionale agli enti locali dell’impossibilità a rispondere a quelli che possono ritenersi veri e propri interrogatori che nulla hanno a che vedere con le interrogazioni consiliari. Il testo unico degli enti locali e altre normative specificano in maniera chiara cosa è una interrogazione e quali sono i contenuti della stessa. A dispetto di ciò e con la noncuranza classica di chi ritiene l’istituzione un luogo dove poter fare e sfare a proprio piacimento, il consigliere Maisano reitera ancora una volta un comportamento che andrebbe censurato già dagli organi interni del Comune. Ciò nondimeno ribadisco la massima disponibilità a rispondere all’interrogazione purché il consigliere indichi la domanda alla quale vuole risposta”.Da ultimo il sindaco sottolinea che “le interrogazioni vanno indirizzate al sindaco e al segretario generale che ne verifica la legittimità cosa che invece solitamente non avviene perché ci sono sei/sette persone in indirizzo e tutti si sentono quasi in dovere di rispondere sottraendo importante lavoro che invece va fatto all’interno dell’ente»

