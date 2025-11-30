Fine settimana ricco di emozioni quello che, dal 21 al 23 novembre, hanno vissuto i componenti del coro milazzese “Sentinelle del Mattino”, presenti a Roma, insieme a più di altri cento cori provenienti da tutto il mondo, per partecipare al Giubileo dei Cori e delle Corali in occasione dell’Anno Giubilare della Speranza. E’ la seconda volta che il Coro, diretto dal Maestro Giuseppe De Luca, si reca a Roma in occasione di un Giubileo, essendo stato l’unico, tra i cori di Milazzo a recarsi nella “città eterna” anche in occasione dello scorso Giubileo Straordinario della Misericordia nel 2015.

Venerdì 21, al mattino, i coristi hanno effettuato il pellegrinaggio alla Porta Santa della basilica di Santa Maria Maggiore dove hanno sostato e pregato davanti alla tomba di papa Francesco e, a seguire, il pellegrinaggio alla Porta Santa della basilica di san Giovanni in Laterano. Nel pomeriggio hanno effettuato il pellegrinaggio alla Porta Santa della basilica di san Pietro sotto la pioggia scrosciante.

Sabato 22, festa di santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti, al mattino pellegrinaggio alla Porta Santa della basilica di san Paolo fuori le mura; nel pomeriggio piccola esibizione canora in piazza Navona, davanti alla chiesa di sant’Agnese in Agone, fra gli sguardi curiosi e divertiti dei passanti e dei turisti.

La tre giorni del coro si è conclusa domenica 23 con la Santa Messa delle 10.30 in piazza san Pietro presieduta da papa Leone XIV, davanti a più di 40.000 fedeli. “Il canto è di chi ama” ha detto papa Leone, citando le parole di sant’Agostino. “Chi canta”, ha aggiunto, “dà espressione all’amore, ma anche al dolore, alla tenerezza e al desiderio che abitano i loro cuori”. Prima del rientro a Milazzo i coristi hanno ricevuto la benedizione del Santo Padre, partecipando alla preghiera dell’Angelus.

È stata ancora una volta un’esperienza intensa in primo luogo dal punto di vista spirituale, ma anche artistico ed umano, in cui i cori sono diventati voce di evangelizzazione, comunione e speranza attraverso il linguaggio universale della musica.

