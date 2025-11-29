Il milazzese Antonio Scolaro si è aggiudicato il primo posto nella cat 65 al Campionato Italiano Esordienti 13 di Pesistica Olimpica a Roma.

Antonio, allenato da Paolo Bonasera del box CrossFit Scarab, ha tredici anni e da due anni fa pesistica. Oggi il suo trionfo con 128 chilogrammi di totale, al centro sportivo Olimpico Cecchignola, ha lasciato tutti a bocca aperta. A stupire è la sua determinazione per raggiungere il suo obiettivo. Si allena tutti i giorni per tante ore senza mai tirarsi indietro davanti alla fatica.

«Ho avuto un avversario – ha detto Antonio a fine gare – validissimo. Lui si è fermato a 126 ed è stata una gara all’ultimo chilo. L’idea di partecipare a questo campionato è nata lo scorso anno e in tutti questi mesi mi sono allenato duramente. Il mio grazie va ai miei allenatori e la community del box che mi ha sostenuto prima e durante la competizione».

