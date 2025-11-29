Violento scontro questa notte tra due auto in località Archi, nei pressi dello svincolo autostradale di Milazzo. Le macchine coinvolte sono rimaste gravemente danneggiate e tre persone sono rimaste ferite anche se non in maniera grave.

Per estrarle dalle automobili è stato necessario l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco proveniente dal distaccamento di Milazzo che è prontamente intervenuta proprio perché erano rimaste incastrate nei rispettivi veicoli.

Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario del 118 che ha prestato le prime cure sul posto e poi ha trasportato i feriti all’ospedale Fogliani di Milazzo e una pattuglia dei Carabinieri

Dopo gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dell’area interessata fatta dai Vigili del fuoco la strada è stata riaperta al transito.

