Violento scontro tra due auto a Milazzo, tre persone incastrate nelle lamiere. L'intervento dei VVF 29 Novembre 2025 Violento scontro questa notte tra due auto in località Archi, nei pressi dello svincolo autostradale di Milazzo. Le macchine coinvolte sono rimaste gravemente danneggiate e tre persone sono rimaste ferite anche se non in maniera grave. Per estrarle dalle automobili è stato necessario l'intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco proveniente dal distaccamento di Milazzo che è prontamente intervenuta proprio perché erano rimaste incastrate nei rispettivi veicoli. Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario del 118 che ha prestato le prime cure sul posto e poi ha trasportato i feriti all'ospedale Fogliani di Milazzo e una pattuglia dei Carabinieri Dopo gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dell'area interessata fatta dai Vigili del fuoco la strada è stata riaperta al transito.