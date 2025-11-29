La coalizione progressista (PD, M5S e Rifondazione Comunista) intervieni in merito alla recente rottura con il medico milazzese Peppe Falliti.

«SI Siamo Insieme per Milazzo – scrivono i responsabili in una nota stampa – ha lavorato nei mesi scorsi per costruire un progetto ambizioso, centrato sullo sviluppo sostenibile della città, sulla giustizia sociale e ambientale, e su politiche educative ed economiche che guardano al futuro della nostra comunità. Abbiamo consolidato una piena condivisione tra le forze della coalizione, sottoscrivendo un documento di intesa propedeutico al programma comune, e realizzando iniziative partecipate che hanno coinvolto centinaia di cittadine e cittadini.

Chi ha deciso di interrompere questo percorso, inseguendo personalismi o logiche di opportunità, ha scelto di allontanarsi da un progetto comune e si assume la responsabilità di rafforzare quel tipo di “politica da dinosauri” che tutti noi vogliamo superare.

Abbiamo sperato in un sussulto di responsabilità, per evitare la frattura dell’asse di intesa creatosi a livello regionale tra i partiti progressisti e il movimento Controcorrente. Riteniamo che dividersi sulla scelta del candidato sindaco, sottraendosi al confronto e alla definizione condivisa dei criteri, sia una scelta lontana dalla nostra visione di politica partecipata».

«La coalizione – continuano – progressista (PD, M5S e Rifondazione Comunista) continuerà a lavorare con determinazione e unità, convinta che la vera forza dei progressisti sia la capacità di costruire insieme, valorizzando le migliori energie della città. Stiamo lavorando per creare una seria alternativa all’attuale amministrazione di Milazzo, con uno spirito inclusivo, aperto al contributo di tutte le cittadine e cittadini, e con l’obiettivo di garantire una presenza forte e coraggiosa della sinistra in Consiglio Comunale. La campagna elettorale della coalizione sarà esclusivamente concentrata sulle proposte concrete per la città, e non sui personalismi. Insieme possiamo rendere Milazzo una città più giusta, solidale e sostenibile: è il momento di guardare avanti e costruire, insieme, il futuro che vogliamo».

La coalizione milazzese annuncia anche l’inaugurazione della sede – il comitato elettorale della coalizione – prevista per sabato 6 dicembre alle 10.30 in piazza Nastasi 30.

