Volley/Serie C Femminile, al Palatukory il derby tra Asd Volley ’96 e Nino Romano

Volley/Serie C Femminile, al Palatukory il derby tra Asd Volley ’96 e Nino Romano

Sabato il Palatukory sarà il palcoscenico di uno dei derby più attesi degli ultimi anni, quello tra Asd Volley ’96 e Nino Romano, valevole per la sesta giornata del campionato di serie C. L’As Volley ’96, dopo il 3-2 conquistato a Randazzo la settimana scorsa, ha bisogno di un risultato positivo contro una delle dirette concorrenti per la conquista dei play off per potersi rilanciare in classifica e, soprattutto, sbloccare definitivamente tutto il suo potenziale.

La Romano, rimasta l’unica squadra imbattuta del campionato, per la prima volta, si trova ad affrontare in trasferta un match contro una formazione accreditata al raggiungimento dei play off per cui dovrà riuscire a confermare tutti i progressi tecnici ed emotivi che ha evidenziato nelle sfide interne contro Messina Volley e Futura Volley. Saranno i piccoli dettagli a fare la differenza.

Insomma, gli ingredienti per assistere ad un derby elettrizzante ci sono tutti e non mancherà nemmeno una cornice di pubblico degna di questa sfida: la palestra “Zappia”, pronta a riempirsi fino all’ultimo posto, sarà una cassa di risonanza di emozioni, cori ed energia.

Mister Foti, secondo allenatore della formazione rossoblù, non carica ulteriormente di aspettative questo match: «sicuramente un derby ha un carico emotivo superiore ma, come già detto in altre occasioni, si tratta pur sempre di una partita che vale sempre e solo 3 punti. Il potenziale delle nostre ragazze lo conosciamo, adesso è giunto il momento di dimostrarlo anche lontano dal PalaCiantro»

Fischio di inizio del match previsto alle 18 di domani sabato 29 novembre al PalaTukory di Milazzo.

Arbitrerà l’incontro Aurelia Pennisi, coadiuvata dal secondo arbitro Andrea Maria Fortunato Lo Presti

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin