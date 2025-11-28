Cateno De Luca cambia musica. Tono pacato, giacca e cravatta e zero provocazioni rivolte al sindaco uscente Pippo Midili come dei primi due incontri con i cittadini. Anzi lo ringrazia per l’ospitalità a Palazzo d’Amico. «La fase che possiamo definire goliardica, e che è servita per lanciare dei messaggi e aprire una fase, è finita – precisa il leader di Sud Chiama Nord, durante l’incontro di oggi con la stampa – da adesso comincia la partita vera. E i protagonisti saranno i cittadini di Milazzo».

Si è svolta oggi la conferenza stampa di presentazione della piattaforma civica “Una Marcia in Più per Milazzo”, il nuovo strumento promosso da Sud Chiama Nord per accompagnare la città verso le prossime elezioni amministrative con un metodo innovativo, partecipato e trasparente.

LA LANTERNA. Nel corso dell’incontro Cateno De Luca ha illustrato la visione che ispira il progetto, spiegando il significato della lanterna, simbolo della ricerca delle persone giuste al di là degli schemi della vecchia politica: «La nostra lanterna serve a trovare uomini e donne liberi, competenti e pronti a mettersi in gioco per il bene della loro comunità. Non è un gesto goliardico, ma il simbolo di un metodo nuovo: niente spartizioni, niente sedute spiritiche, niente candidature decise nelle stanze chiuse. Qui decide la comunità».

De Luca ha sottolineato che la piattaforma ha natura civica e non richiede l’adesione al movimento: «Aderire non significa iscriversi a Sud Chiama Nord. Significa partecipare a un percorso aperto e oggettivo, dove contano merito e partecipazione, non le logiche di potere».

Per avviare il processo è stata costituita l’associazione “Una Marcia in Più per Milazzo”, che fungerà da comitato civico locale e che vede come presidente Pippo Crisafulli , vicepresidente Carmelo Torre e tesoriere Stefania Quattrocchi.

LA PIATTAFORMA prevede tre sezioni: l’iscrizione al comitato civico (aperta ai residenti di Milazzo, quota 10 euro), la possibilità di presentare candidature al Consiglio comunale (aperte anche ai non residenti come previsto dalla legge, quota 50 euro) e uno spazio dedicato ai suggerimenti programmatici in cui i cittadini potranno indicare criticità e proposte per il futuro della città.

DA OGGI UFFICIALMENTE OPERATIVA: iscrizioni e candidature resteranno attive fino al 28 febbraio, quando inizierà la fase di individuazione del candidato sindaco attraverso vere e proprie primarie digitali con riscontro immediato.

«La responsabilità della scelta non deve ricadere su chi non vive la comunità, ma sulla comunità stessa – ha ribadito De Luca –. Noi mettiamo a disposizione un metodo chiaro per non sbagliare e per costruire una proposta amministrativa realmente condivisa dai cittadini».

Nel corso della conferenza è stato annunciato anche un appuntamento pubblico previsto per domenica 7 dicembre alle ore 17 al Lido “La Fenice”, durante il quale saranno approfonditi i contenuti del percorso.

