Il municipio di Milazzo (FOTO OGGI MILAZZO) Elezioni Milazzo 2026, Cambiamente presenta il simbolo della lista. Il plauso per nomina di Picciolo 28 Novembre 2025 Cronaca Mercoledì 17 dicembre, alle 18.30, a palazzo d’Amico il gruppo consiliare Cambiamente presenta il simbolo della lista per le amministrative di maggio 2026. Intanto i consiglieri comunali della lista Cambiamente hanno diffuso una nota per esprimere soddisfazione per la nomina di Picciolo allo Iacp, fiduciosi in un cambio di passo anche a Milazzo. «Siamo lieti – scrivono – di esprimere il nostro entusiasmo per la recente nomina di Picciolo alla guida dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari (IACP). Questa scelta rappresenta un passo significativo verso un rinnovamento e una maggiore efficienza nella gestione delle politiche abitative. Siamo convinti che, sotto la nuova presidenza, si possa avviare un cambiamento positivo anche nella nostra città. A tal proposito, a breve programmeremo un incontro con il nuovo presidente Picciolo, invitando l’amministrazione comunale a partecipare a un confronto costruttivo. È fondamentale lavorare insieme per affrontare le sfide abitative di Milazzo e garantire un futuro migliore per la nostra comunità». «Restiamo ottimisti e pronti a collaborare per costruire un percorso di crescita e sviluppo che possa beneficiare tutti i cittadini». Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 1.164 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT