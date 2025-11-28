Mercoledì 17 dicembre, alle 18.30, a palazzo d’Amico il gruppo consiliare Cambiamente presenta il simbolo della lista per le amministrative di maggio 2026.

Intanto i consiglieri comunali della lista Cambiamente hanno diffuso una nota per esprimere soddisfazione per la nomina di Picciolo allo Iacp, fiduciosi in un cambio di passo anche a Milazzo.

«Siamo lieti – scrivono – di esprimere il nostro entusiasmo per la recente nomina di Picciolo alla guida dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari (IACP). Questa scelta rappresenta un passo significativo verso un rinnovamento e una maggiore efficienza nella gestione delle politiche abitative. Siamo convinti che, sotto la nuova presidenza, si possa avviare un cambiamento positivo anche nella nostra città. A tal proposito, a breve programmeremo un incontro con il nuovo presidente Picciolo, invitando l’amministrazione comunale a partecipare a un confronto costruttivo. È fondamentale lavorare insieme per affrontare le sfide abitative di Milazzo e garantire un futuro migliore per la nostra comunità».

«Restiamo ottimisti e pronti a collaborare per costruire un percorso di crescita e sviluppo che possa beneficiare tutti i cittadini».

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin