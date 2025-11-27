Via libera ad unanimità di voti dei quattordici consiglieri di maggioranza e l’astensione di Maisano al regolamento comunale per l’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento. Un provvedimento che oltre a confermare l’attenzione delle forze politiche nei confronti dei soggetti in precarie condizioni economiche consente di rendere pienamente operativo, dopo la fase sperimentale lo sportello informativo che dallo scorso giugno opera a palazzo dell’Aquila a seguito del protocollo d’intesa stipulato tra il Comune di Milazzo e l’associazione territoriale “Osservatorio sulla crisi e sul debito”.

«Uno strumento a sostegno delle famiglie fragili del territorio – ha sottolineato l’assessora ai servizi sociali Natascia Fazzeri – visto che il sovraindebitamento del cittadino spesso incide in modo significativo sulla dignità personale dello stesso, inficiando il processo di inclusione sociale ed esponendolo a possibili rischi di meccanismi di usura e suicidio. L’associazione firmataria del protocollo dispone di una organizzazione di professionisti specializzati in grado di dare delle risposte, favorendo anche la conoscenza di tutti gli strumenti e le opportunità offerte in favore dei soggetti che si trovano in situazioni di disagio e di povertà o di indebitamento anche a seguito di comportamenti vessatori da parte di banche e finanziarie. Situazioni spiacevoli che spesso il soggetto è costretto a gestire da solo. Il Comune vuole essere d’aiuto garantendo un supporto».

L’Osservatorio Crisi e Debito – Segretariato Sociale del Comune di Milazzo accoglie con favore l’approvazione del nuovo Regolamento per l’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento.

Il provvedimento rende pienamente operativo lo sportello di ascolto gratuito attivo da giugno a Palazzo dell’Aquila e, soprattutto, consente all’associazione – in quanto soggetto affidatario del servizio di segretariato sociale e dotato di struttura professionale qualificata – di procedere all’iscrizione dell’OCC nell’apposito Registro del Ministero della Giustizia, passaggio indispensabile per l’effettiva operatività prevista dal Codice della Crisi.

Lo sportello attivo all’interno dei locali municipali è gestito da un team di professionisti specializzati composto da Elisa Munafò, Antonio Ullo, Francesco Parisi e Simone Giovannetti, sotto il coordinamento della presidente dell’associazione.

Riceve ogni giovedì dalle ore 10,30 alle 12,30, previo appuntamento da prenotare tramite l’indirizzo mail occosservatoriocrisi@gmail.com, reperibile anche nell’app del Comune di Milazzo.

Lo sportello dell’Osservatorio fornisce orientamento normativo e supporto tecnico a cittadini e famiglie vittime di pressioni finanziarie, eventi imprevisti o pratiche scorrette da parte degli intermediari del credito. «Il nostro territorio è segnata da tante persone bloccate dal debito – spiega la presidente Antonella Tavilla – con i requisiti dettati dalla norma, questi cittadini meritevoli, possono essere reinseriti nel tessuto socio-economico riattivando attivamente l’economia del territorio, grazie agli strumenti del Codice della Crisi. Nella funzione di Gestori della Crisi e Advisor incaricati abbiamo già ottenuto omologhe presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto: la legge funziona e restituisce dignità».

