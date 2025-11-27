Elezioni Milazzo 2026, il 30 novembre Lorenzo Italiano incontra i cittadini di Santa Marina 27 Novembre 2025 Cronaca Domenica 30 novembre, alle 17, nella sala parrocchiale della Chiesa della frazione di Santa Marina di Milazzo, il candidato a sindaco Lorenzo Italiano incontrerà i cittadini per un momento di confronto. L’iniziativa rappresenta un’occasione di dialogo diretto con i cittadini, per ascoltare esigenze, raccogliere proposte e condividere idee sul futuro di Milazzo. Durante l’incontro verranno trattate questioni legate allo sviluppo del territorio, alla qualità della vita con particolare focus sui Centri di Incontro sociale, Tasse, Viabilità ed Impianti sportivi. L’appuntamento è aperto a tutti i cittadini interessati a partecipare e contribuire con le proprie riflessioni. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 749 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT