A distanza di quattro giorni Sud Chiama Nord convoca un nuovo incontro. Il maltempo di domenica scorsa, infatti, non ha consentito all’onorevole Cateno De Luca di scendere in piazza per presentare ufficialmente la piattaforma dedicata alle candidature delle amministrative del prossimo anno.

Il nuovo incontro è in programma domani, venerdì 28 novembre, alle 12, a Palazzo D’Amico. E il quarto è già stato programmato per domenica 7 dicembre al Lido La Fenice. Sarà quello in cui con molta probabilità verrà svelato il nome del candidato a sindaco venuto fuori dalle candidature fatte sulla piattaforma che domani verrà ufficialmente svelata.

L’iniziativa rappresenta un passo centrale nel percorso di rinnovamento politico e amministrativo che il movimento sta portando avanti nella città del Capo.

La piattaforma consentirà ai cittadini, ai professionisti, ai giovani e alle realtà civiche del territorio di proporre la propria disponibilità a candidarsi, mettendo competenze, idee e spirito di servizio al centro del progetto amministrativo.

L’appuntamento di venerdì sarà anche l’occasione per illustrare i criteri di selezione, la struttura della piattaforma e le tappe che porteranno alla definizione della lista e del programma amministrativo.

Esattamente quello che il sindaco di Taormina e leader di Sud Chiama Nord aveva programmato per domenica scorsa. Invece si è svolto un incontro improvvisato in una trattoria del centro cittadino. Un incontro che Cateno De Luca accompagnato dai Matteo Sciotto, Danilo Lo Giudice e Pippo Lombardo ha utilizzato per rispondere alle accuse fatte dal sindaco Pippo Midili durate una diretta trasmessa esattamente il giorno dopo il primo comizio in piazza. Quando De Luca ha portato sul palco il cartonato di Pippo Vinci, così il primo cittadino viene etichettato dal leader di Sud Chiama Nord.

Domenica scorsa De Luca ha cominciato il suo discorso imbavagliato citando il poeta Ignazio Buttitta. “Un popolo diventa povero e servo quando gli rubano la lingua”. Per poi proseguire con «Pippo fai schifo!».

Questo perché ha definito “valletta” Melangela Scolaro, candidata a sindaco di Barcellona, solo perchè ha scoperto sul palco il cartonato del sindaco di Milazzo. «Definirla valletta, ma non ti fai schifo? – urla De Luca davanti la ripresa video del suo collaboratore – Definire una donna che fa politica, che ricopre la carica di segretario provinciale di Sud chiama Nord come valletta, non ti fai schifo?».

Seduti di fronte a lui i suoi milazzesi Carmelo Torre sempre pronto a candidarsi a sindaco, l’attuale consigliere di minoranza Pippo Crisafulli e dell’ex consigliera Stefania Quattrocchi. Allo stesso tavolo anche l’ex assessore della giunta Formica Salvo Presti.

Presti era presente anche ieri sera alla presentazione di Peppe Falliti ma giura che con la politica non vuole avere più nulla a che fare. Promette di essere presente in tutti gli incontri pubblici che si svolgeranno in questa campagna elettorale tranne a quelli del sindaco uscente.

